CHP-DEM işbirliği belgelendi! Esenyurt'ta teröristbaşı Öcalan'a özgürlük çağrısı
CHP'nin Esenyurt'taki adayı terörle mücadeleyi ve 'Türk'lüğü hedef alan PKK yanlısı Ahmet Özer oldu. CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in yerel seçimler için kirli pazarlığı belgelendi. DEM'in Esenyurt'ta düzenlediği mitingde de yine büyük bir skandal yaşandı. Bebek katili teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı, özgürlük çağrıları yapıldı.
CHP'nin Esenyurt'taki adayı terörle mücadeleyi ve 'Türk'lüğü hedef alan PKK yanlısı Ahmet Özer oldu. CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in yerel seçimler için kirli pazarlığı/işbirliği vatandaşın ve İstanbullunun büyük tepkisini çekti.
DEM'in Esenyurt'ta düzenlediği mitingde de yine büyük bir skandal yaşandı. Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı, özgürlük çağrıları yapıldı.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in karanlık pazarlıklarla giriştiği kirli işbirliği daha da görünür oldu.
CHP, Esenyurt'ta bir önceki adayı Ali Gökmen'i geri çekti ve yerine skandal 'Kürdistan' çıkışlarıyla da bilinen PKK sempatizanı Ahmet Özer'i aday gösterdi.
CHP/DEM'İN ADAYI ÖZER'İN SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR!
'Türkiye'de devlet kurmak Kürtler'in hakkı' 'Türklük dayatılıyor' 'Özerklik talebi' gibi Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü hedef alan ifadeleri sık sık dile getiren Ahmet Özer'in seçimleri kazanması halinde de DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.
Öte yandan; DEM Parti'li 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.
İSTANBUL'DA KİRLİ İTTİFAK!
İşte tüm bu gelişmeler İstanbul'daki kirli ittifak tablosunu netleştirirken, DEM; Esenyurt'ta skandal bir miting gerçekleştirdi.
PKK'ya yakın Mezopotamya Haber Ajansı da haberi 'Esenyurt mitingde Abdullah Öcalan posteri' başlığıyla bilinçli bir şekilde servis etti.
DEM Parti tarafından İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen mitinginde 40 bin insanın katili terörist başı Abdullah Öcalan posteri açıldı. Mitinge katılanlar ayrıca sık sık terörist başı lehine slogan attı. DEM Parti, İstanbul Esenyurt meydanında, "Demokrasi ve Özgürlük" adıyla miting düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mitingde katılımcılar alana aranarak alındı.
TERÖRİSTBAŞININ POSTERİ AÇILDI
Mitinge katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı eş başkan adayları Murat Çepni ile Meral Danış Bektaş ve bazı DEM Parti milletvekilleri partililerini selamladı. Mitingde terörist başı 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'ın posteri açılırken terörist başı lehine sık sık slogan atıldı.
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.
22 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEDİ
DEM sadece Esenyurt değil, kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklarla yurt genelinde belirlenen yerlerde ve "kent uzlaşısı" kapsamında sadece İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermedi. CHP ile anlaşma kapsamında DEM listesi üzerinden aday gösterilmeyen ilçeler şöyle:
1- Ataşehir
2- Avcılar
3- Bağcılar
4- Bahçelievler
5- Bayrampaşa
6- Beyoğlu
7- Çatalca
8- Çekmeköy
9- Esenyurt
10- Eyüpsultan
11- Fatih
12- Kartal
13- Maltepe
14- Pendik
15- Sancaktepe
16- Sarıyer
17- Silivri
18- Şile
19- Şişli
20- Tuzla
21- Üsküdar
22- Zeytinburnu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2024 AYT-TYT-YDT son tarih ve başvuru ücreti
- Yüzde 25 kira artış oranı kalktı mı, kalkacak mı? Bakan Tunç açıkladı! Kira artış sınırı ne zamana kadar devam edecek?
- Darphane'de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart'tan sonra...
- EYT'liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği
- YÖKDİL/1-2024 soru ve cevap anahtarı ÖSYM | YÖKDİL A-B-C-D soru kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman?
- ÖGG sınav sonuç tarihi 2024 | 107. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- 1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50'lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...
- Van'da deprem! 25 Şubat az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- YÖKDİL puan hesaplama tablosu 2024 | YÖKDİL/1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 50-55-60-65-70-80-90 puan için kaç net yapmak gerekiyor?
- YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? YÖKDİL-2024 kaç soru, kaç dakika?
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden çığ ve sağanak uyarısı! İşte il il 5 günlük tahmin | 24-28 Şubat 2024