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Dışişleri'nden Hocalı Katliamı'nın 32. yıl dönümüyle ilgili mesaj: İnsanlık tarihinde kara bir leke

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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Dışişleri’nden Hocalı Katliamı’nın 32. yıl dönümüyle ilgili mesaj: İnsanlık tarihinde kara bir leke

Dışişlkeri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 32. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı taziye mesajında, "O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." ifadelerini kullandı.

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