Hamza Dağ gençlere müjdeyi verdi! Yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sözü
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi. Dağ, Ege Genç İş İnsanları Derneğini (EGİAD) ziyaret ederek 1 Nisan sabahı itibariyle kentteki iş insanlarının önünü açacak, iş potansiyellerini arttıracak ve yatırımı teşvik edecek politikaları hayata geçirmeyi taahhüt ettiğini söyledi. İzmir Girişim Sermaye Fonunu 500 milyon lira bütçeyle kuracaklarını da kaydeden Dağ, gençlere, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlanacağını sözlerine ekledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verirken son durağı ise Ege Genç İş İnsanları Derneğini (EGİAD) oldu.
Dağ, ziyarette yaptığı konuşmada kente 12 yıl boyunca milletvekili olarak hizmet ettiğini, şimdi de şehremini olmaya talip olduğunu belirten Dağ, İzmir'in ekonomik kalkınmasında iş insanlarının oynadığı rolün paha biçilemez olduğunu söyledi.
"GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZİ DESTEKLEMEK..."
İş dünyasının katkısıyla İzmir'in sadece ulusal değil uluslararası arenada da rekabet edebilirliğini arttırdığını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:
"1 Nisan sabahı itibariyle siz iş insanlarımızın önünü açacak, iş potansiyellerini arttıracak ve yatırımı teşvik edecek politikaları hayata geçirmeyi taahhüt ediyorum. İzmir'in ekonomik potansiyelini maksimize etmek, şehrimizi kalkındırmak hepimizin ortak hedefi. Gençlerimiz de İzmir'imizin en büyük gücü ve en değerli kaynağı. Onların dinamizmi, yaratıcılığı ve yenilikçi bakış açıları, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak. Genç girişimcilerimizi desteklemek, onlara gerekli altyapıyı ve kaynakları sağlamak, İzmir'i bir inovasyon ve teknoloji merkezi yapma yolunda atacağımız en önemli adımlardandır."
"YENİ İŞİM, İLK OFİSİM" PROGRAMI
Kuracakları İzmir Bilim Merkezi ve Bilişim Kampüsü ile oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik alanlarında dünya standartlarında bir eğitim sunacaklarını bildiren Dağ, İzmir Online İstihdam Platformu ile istihdam eşleştirmesi sağlayacaklarını aktardı.
GENÇLERE DESTEK SÖZÜ
Dağ, "İzmir Kodluyor" projesi ile robotik ve kodlama atölyeleri, Sivil Toplum Gelişim Merkezi ile de toplumsal sorunlara duyarlı projeler geliştirmek isteyen gençlere fırsat sunulacağını, "Yeni İşim, İlk Ofisim" programı ile de girişimci ruhu olan gençlere işlerini kurmaları için destek olacaklarını bildirdi.
İzmir Girişim Sermaye Fonunu 500 milyon lira bütçeyle kuracaklarını da kaydeden Dağ, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlanacağını sözlerine ekledi.
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