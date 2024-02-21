Hamza Dağ gençlere müjdeyi verdi! Yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sözü

GENÇLERE DESTEK SÖZÜ

Dağ, "İzmir Kodluyor" projesi ile robotik ve kodlama atölyeleri, Sivil Toplum Gelişim Merkezi ile de toplumsal sorunlara duyarlı projeler geliştirmek isteyen gençlere fırsat sunulacağını, "Yeni İşim, İlk Ofisim" programı ile de girişimci ruhu olan gençlere işlerini kurmaları için destek olacaklarını bildirdi.



İzmir Girişim Sermaye Fonunu 500 milyon lira bütçeyle kuracaklarını da kaydeden Dağ, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlanacağını sözlerine ekledi.