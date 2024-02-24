Muharrem İnce'den CHP'ye DEM Parti ile ittifak tepkisi: 2 tane oy alacağım diye PKK ve FETÖ'ye selam verirseniz halk hesap sorar
Türkiye yerel seçimler öncesi DEM Parti ile CHP ittifakına şahit olurken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bu ittifaka tepki gösterdi. İnce CHP'de gelenin gideni arattığını ifade ederken "2 tane oy alacağım diye PKK, FETÖ, Terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. Esenyurt tartışman sana oy kaybettiriyor." dedi. CHP'de yapılan kurultaya da değinen İnce " Çok büyük hatalar yaptılar. Eş, dost işine girdiler." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
DEM'DEN KIYAK
DEM Parti 22 ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye destek verme kararı alırken bunun karşılığında CHP Esenyurt'ta adayını değiştirerek DEM'i talep ettiği ismi aday yaptı.
MUHARREM İNCE'DEN BOMBARDIMAN
Bu gelişmeler sonrası FETÖ ve CHP kumpası sonucu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'dek son durumu değerlendirdi.
İİşte İnce'nin açıklamalarında öne çıkanlar:
"2 OY ALACAĞIM DİYE..."
2 tane oy alacağım diye PKK, FETÖ, Terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. Esenyurt tartışman sana oy kaybettiriyor. Bunlar doğru işler değil. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz. PKK bayrakları açılıyor Toroslar'da. Uzun vade de kaybettirir. Projeleri kendilerini anlatacaksınız. Siyasetin matematiği olmaz mantığı olur. Muhalefetin yöntemleri yanlış.
'KAAN İLE GURUR DUYUYORUM'
KAAN'ın teknik özelliklerini bilmiyorum. Nerdeyse ses hızının iki katı. Uçak yanınızdan geçecek sonra sesi duyacaksınız. Destekliyorum. Üretimi müthiş bir şey. Ülkem için güzel bir şey yapılıyor mu ben ona bakarım. Doğru bildiğimiz memleket için yapılan bir şey varsa destekleriz. Uzay'a gidilmesini, KAAN'ı destekliyorum. Azerbaycan'a yardımı, Mavi Vatan'ı destekliyorum. Ben de muhalefetim ama bu konularda duruşum çok net.
'KILIÇDAROĞLU ÖNERİMİ KABUL ETMEDİ'
Kılıçdaroğlu önerimi kabul etmedi. Çık cumhurbaşkanı adayı olarak, Akşener de cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Canlı yayında söyledim. İnsanlara güven vermediler. Strateji hatası. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda bunlara maaş verileceği sorusu gelir. Cumhurbaşkanı, yardımcılarının memuru olacak diye bakıldı.
Türkiye'de en büyük seçmen Atatürkçü seçmen. Bu çizgiden sapmazsan gelir. Diyarbakır'a gidip demlenip İzmir'e gelip Atatürkçü, ortaya karışıkla olmaz. İlkeli duruşunuz olacak.
'CHP'DE GELEN GİDENİ ARATTI'
Millete hayal satmayalım. Önce 360 vekilin olacak. Biz 3. yol olduğumuzu, bu millete en ucuz eti biz yediririz diyoruz. Partinin çizgisi ile değil yönetenlerledir sorunum. Gelen gideni arattı. Vatandaş görüyor, savruluyor. Politika ve liderlikteki durumu vatandaş görüyor.
'KİM ÖZEL'İ DESTEKLEDİYSE O KALDI'
Hatay'ı kaybedecekler büyük ihtimal. Lütfü Savaş mı kaybetmiş olacak, bence değil. Parti yönetimi kaybedecek. Kaybettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Aday gösterdiler daha iyisini bulamadığımız için aday gösterdik dediler. Bu kadar hata yapılır mı? Sarıgül çok ses getirirdi aday olsa. Çok büyük hatalar yaptılar. Eş, dost işine girdiler. Tunç Soyer Kemal Beyi desteklemişti. Kim Özel'i desteklediyse o kaldı. CHP'de Kemal Beyi destekleyenlerin üstü çizildi.
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