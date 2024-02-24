Muharrem İnce’den CHP’ye DEM Parti ile ittifak tepkisi: 2 tane oy alacağım diye PKK ve FETÖ’ye selam verirseniz halk hesap sorar

İİşte İnce'nin açıklamalarında öne çıkanlar:

"2 OY ALACAĞIM DİYE..."

2 tane oy alacağım diye PKK, FETÖ, Terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. Esenyurt tartışman sana oy kaybettiriyor. Bunlar doğru işler değil. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz. PKK bayrakları açılıyor Toroslar'da. Uzun vade de kaybettirir. Projeleri kendilerini anlatacaksınız. Siyasetin matematiği olmaz mantığı olur. Muhalefetin yöntemleri yanlış.

'KAAN İLE GURUR DUYUYORUM'

KAAN'ın teknik özelliklerini bilmiyorum. Nerdeyse ses hızının iki katı. Uçak yanınızdan geçecek sonra sesi duyacaksınız. Destekliyorum. Üretimi müthiş bir şey. Ülkem için güzel bir şey yapılıyor mu ben ona bakarım. Doğru bildiğimiz memleket için yapılan bir şey varsa destekleriz. Uzay'a gidilmesini, KAAN'ı destekliyorum. Azerbaycan'a yardımı, Mavi Vatan'ı destekliyorum. Ben de muhalefetim ama bu konularda duruşum çok net.

'KILIÇDAROĞLU ÖNERİMİ KABUL ETMEDİ'

Kılıçdaroğlu önerimi kabul etmedi. Çık cumhurbaşkanı adayı olarak, Akşener de cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Canlı yayında söyledim. İnsanlara güven vermediler. Strateji hatası. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda bunlara maaş verileceği sorusu gelir. Cumhurbaşkanı, yardımcılarının memuru olacak diye bakıldı.

Türkiye'de en büyük seçmen Atatürkçü seçmen. Bu çizgiden sapmazsan gelir. Diyarbakır'a gidip demlenip İzmir'e gelip Atatürkçü, ortaya karışıkla olmaz. İlkeli duruşunuz olacak.