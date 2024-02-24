Yunanistan’a kaçarken yakalandılar! 3’ü FETÖ’cü 5 kişi...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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