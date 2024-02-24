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Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! 3'ü FETÖ'cü 5 kişi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2024
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Yunanistan’a kaçarken yakalandılar! 3’ü FETÖ’cü 5 kişi...

Son dakika haberine göre yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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