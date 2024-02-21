Manisa’da Saruhanlı CHP adayı Zeki Bilgin listeyi yetiştiremedi! 8 dakika gecikti: İlçe seçim kurulu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre bugün tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.