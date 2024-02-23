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Özgür Özel'i ittifak ortağı olan DEM Parti yalanladı: İktidarla kapılar ardında görüştüğümüzü kimse söyleyemez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Özgür Özel’i ittifak ortağı olan DEM Parti yalanladı: İktidarla kapılar ardında görüştüğümüzü kimse söyleyemez

Yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Kandil'in emrinde olan Özgür Özel milliyetçi seçmeni yanında tutmak adına AK Parti'nin DEM Parti ile görüştüğüne yönelik bir yalanı ortaya atarken DEM Parti İBB adayı Murat Çepni bu sözleri yalanladı. CHP'nin ittifak ortağı Çepni yaptığı açıklamada "İktidarla kapılar ardında görüştüğümüzü kimse söyleyemez" dedi.

Türkiye yerel seçime doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

"ESENYURT ADAYINI DEĞİŞTİRİN"

Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek için 22 ilçede aday çıkarmayan DEM Parti bunun karşılığında CHP'den Esenyurt'taki adayını değiştirmesini istedi.

ÖZGÜR ÖZEL İFTİRALARA SARILDI

Göreve geldiği günden beri DEM Parti'ye yaklayan ve Kandil'in sözünden çıkmayan Özgür Özel milliyetçi seçmeni de yanından göndermek istemeyince iftiralara sarıldı.

"AK PARTİ İLE DEM GÖRÜŞÜYOR" YALANI

Özgür Özel "DEM Parti'nin gerekirse bize kaybettirmek üzerine bir stratejisi var" mesajı vererek AK Parti ile DEM Parti arasında görüşmelerin olduğuna yönelik yalanını ortaya attı.

KAYYUM ÜZERİNDEN YALAN UYDURDU

Özel ayrıca "AKP ile 1 Nisan sonrasına yönelik, yani kayyum atama meselesi başta olmak üzere, çeşitli görüşmeler yapılıyor." diyerek günah çıkardı.

DEM'Lİ YALANLAMA: GÖRÜŞMEDİK

DEM Parti İstanbul adayı Murat Çepni CHP yandaşı KRT TV'ye yaptığı açıklamada Özel'in bu sözlerini yalanladı. Çepni, AK Parti ile bir görüşme yapmadıklarını ifade ederken "İktidarla kapılar ardında görüştüğümüzü kimse söyleyemez" dedi.

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