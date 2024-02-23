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MİT ve Emniyet'ten PKK'ya operasyon! Sözde sorumlu Murat Kızıl Avrupa'ya kaçamadan yakalandı

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Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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MİT ve Emniyet’ten PKK’ya operasyon! Sözde sorumlu Murat Kızıl Avrupa’ya kaçamadan yakalandı

Son dakika haberine göre MİT ve Emniyet'ten PKK'ya operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu Murat Kızıl Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

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