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MİT Fransız casusları adım adım takip edip deşifre etti! İltica vaadiyle casusluk yaptırdılar

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Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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MİT Fransız casusları adım adım takip edip deşifre etti! İltica vaadiyle casusluk yaptırdılar

İsrail, Rus, İran gizli servislerinin Türkiye’deki şebekelerini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, şimdi de Fransa İstihbarat Servisi’nin (DGSE) ülkemizde faaliyette bulunan 3 kişilik istihbarat hücresini deşifre etti. MİT, Fransa istihbarat servisinin 3 ajanını adım adım takip edip yakaladı. Sözde aktivist-gazeteci kılığındaki ajanların, Fransız vatandaşlığı vaadiyle Türkiye aleyhine propaganda yaptıkları tespit edildi. 6 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında MİT’İn yeni casus avına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, Türkiye'de Fransız İstihbarat Servisi'ne (DGSE) 1 yıldır casusluk yaptığı belirlenen 3 kişilik hücre deşifre oldu.

Uzman isimler A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında MİT'İn yeni casus avına ilişkin değerlendirmelerde bulundular. İşte o programdan satır başlıkları;

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger

Şu an itibariyle kişilerin batıya yerleştirilmesi orada ikamet etmeleri ve iş bulunması vaadiyle memleketleri aleyhine birtakım bilgileri toplama faaliyetine girdikleri görülüyor. Türkiye bu konuda olağanüstü deneyime sahip.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

Burada iki husus var bunlardan bir tanesi Fransa olayına baktığımızda burada Fransa'nın çeşitli vaatlerle Türkiye'deki kişileri Türkiye'deki kişileri istihbarat ve casusluk gibi amellere ortak ediyorlar.

Bütün ülkelerde istihbarat ajanları vardır. İran İsrail'e karşı bir hazırlık içerisindeyken Türkiye bunları yakaladı ve kanuna teslim etti. Türk devleti öldürmüyor kanuna teslim ediyor. İsrail'le ilgili 50 kişi tutuklandı ve burada da 50 kişi dini kisvi altında Türkiye altında çalışan kişilerdi.

Burada İsrail'in iki yüzlülüğü İranlıları yakaladığımızda İsrail Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti ondan sonra Shin Bet'in Başkanı Türkiye'yi Hamas'a yardım ediyorsunuz diyerek tehdit ediyor siz kimsiniz balık beyinliler koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit ediyorsunuz. Çin'in istihbaratı Sincan ve Uygur bölgesinde ki bilgileri topluyorlar.

Burada yaşadığımız şey şu soğuk savaş içeresinde baktığımız zaman Türkiye Fransa'nın dostu ve NATO müttefiki ama Türkiye aleyhinde eylemde bulunuyor. İsrail'le daha düne kadar iyi ilişikler vardı. İran komşumuz yine onlarda Türkiye aleyhinde eylemde bulunuyor. Çin ile çok önemli ticari ilişkilerimiz var onlarda casusluk yapıyorlar.

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