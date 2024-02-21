MİT Fransız casusları adım adım takip edip deşifre etti! İltica vaadiyle casusluk yaptırdılar

Burada İsrail'in iki yüzlülüğü İranlıları yakaladığımızda İsrail Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti ondan sonra Shin Bet'in Başkanı Türkiye'yi Hamas'a yardım ediyorsunuz diyerek tehdit ediyor siz kimsiniz balık beyinliler koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit ediyorsunuz. Çin'in istihbaratı Sincan ve Uygur bölgesinde ki bilgileri topluyorlar.

Burada yaşadığımız şey şu soğuk savaş içeresinde baktığımız zaman Türkiye Fransa'nın dostu ve NATO müttefiki ama Türkiye aleyhinde eylemde bulunuyor. İsrail'le daha düne kadar iyi ilişikler vardı. İran komşumuz yine onlarda Türkiye aleyhinde eylemde bulunuyor. Çin ile çok önemli ticari ilişkilerimiz var onlarda casusluk yapıyorlar.