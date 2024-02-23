Başkan Erdoğan Balıkesir’den Özel ve İmamoğlu’na çok sert sözlerle yüklendi: CHP’yi DEM’in oyuncağı haline getirenler utansın

BALIKESİR ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNE BORÇLANMIŞLAR

Resmi rakamları istedim; şu anda bu alanda 85 bin kişi var. Yolda Balıkesirli kardeşlerimle birlikte olduk. Bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyonlarda ulu orta dillendirmeye hatta ödenmesi istemişler. Diyet borçları bitmiyor bitmeyecek. Kimin kimle yürüdüğü kimin kime borçlandığı muamma. Siyasetin kabzımal hesabına dönüştürülmesi utanç verici. Kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi Balıkesirli kardeşlerim bilir.

İSTANBUL'DA KAYBEDECEKLERİNİ ANLADILAR

İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, takibe diyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri listeyi yetiştiremedik numarası ile milleti kandırmaya çalışıyorlar, kandırmaya çalışırken bile doğru düzgün yapamıyorlar. Muhalefetteki iç çekişme ayrı facia. Biz adaylarımızı belirlerken Türkiye yüzyılı profiline aday uyduracak olmasına dikkat ettik. Onların verdiği her sözün arkasında biz varız. Hükümetimiz var cumhur ittifakı var. Muhalefet cephesinde herhangi bir ölçü yok. Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor.