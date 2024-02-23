Ekrem İmamoğlu aynaya da bakmıyor: Bunlar seçimden önce her renge boyanırlar! Yeter ki hesapları oy olsun...
Yerel seçime artık sayılı günler kalırken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında devam eden ittifakta yeni temaslar yaşanıyor. DEM Parti İstanbul'da çok sayıda ilçede aday çıkarmaktan vazgeçerken, CHP ise Esenyurt'ta adayını geri çekerek DEM Parti'nin istediği ismi aday yaptı. CHP'nin Kandil'in partisi DEM Parti'yle yakın ilişkisi sürerken Ekrem İmamoğlu'ndan garip bir çıkış geldi. İmamoğlu aynaya bakmayarak "Bunlar seçimden önce her renge boyanırlar, yeter ki işin hesabı oy olsun." eleştirisinde bulundu. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru adım adım ilerlerken CHP ve DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak her geçen gün daha da derinleşiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu DEM Parti'ye yönelik olumsuz söylemlerden kaçınırken, Özgür Özel Kandil'e selam çakmayı sürdürüyor.
KANDİL'DEN İTTİFAK ONAYI
Türkiye düşmanlarının elini öpen Özel, DEM Parti'yi de kapıda kırmızı halılar üzerinde karşılarken Kandil'den gelen onay sonrası ittifak masasına oturdu.
DEM PARTİ CHP'NİN ARKASINDA
CHP'nin DEM politikası sonrası DEM Parti İstanbul'da Meral Danış Beştaş ve Murat Cepni'yi aday olarak tanıttı ancak kent uzlaşısı adı altında İmamoğlu DEM Parti'nin desteğini arkasına aldı.
SÖZDE İTTİFAK YOK!
CHP ve DEM Parti ittifak yapmayacağını ifade etse de DEM Parti 20 ilçede aday çıkarmayacağını duyururken bu ilçelerde CHP'ye destek verilecek.
Ataşehir,Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda DEM Partililer CHP'nin adayına destek verecek.
ESENYURT'TA BOYUN EĞDİLER
Hatta DEM Parti aday listesinin teslimini son dakikalara bırakırken listenin olası kabul edilmemesi durumunda Ekrem İmamoğlu'na destek açıklayacaktı. Diğer yandan CHP, DEM Parti ile uzlaşı sağladığı Esenyurt'ta kendi adayı Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday göstermişti.
"BUNLAR SEÇİMDEN ÖNCE HER RENGE BOYANIRLAR"
Bu gelişmeler sonrası oy için kırk takla atan Ekrem İmamoğlu Çekmeköy'de yaptığı açıklamada "Bunlar seçimden önce her renge boyanırlar, yeter ki işin hesabı oy olsun." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
- Cuma Hutbesi Tam metin PDF 23 Şubat 🤲 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
- Kur'an-ı Kerim'de geçen 12 şifalı yiyecek! A'dan Z'ye faydaları...
- Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
- Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...