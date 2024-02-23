Ekrem İmamoğlu aynaya da bakmıyor: Bunlar seçimden önce her renge boyanırlar! Yeter ki hesapları oy olsun...

"BUNLAR SEÇİMDEN ÖNCE HER RENGE BOYANIRLAR"

Bu gelişmeler sonrası oy için kırk takla atan Ekrem İmamoğlu Çekmeköy'de yaptığı açıklamada "Bunlar seçimden önce her renge boyanırlar, yeter ki işin hesabı oy olsun." ifadelerini kullandı.