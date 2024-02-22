MİT’ten casus avı! Toplumsal kaos için hain planlar devrede

MİT Başkanlığı tarafından mercek altına alınan ve Fransız Dış İstihbarat Servisi adına casusluk yaptığı deşifre edilen Ahmed Katie; Fransa'ya ilticaya hazırlanırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak şekilde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yurt dışına çıkmadan hemen önce birlikte çalıştığı Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish isimli şahıslar ile birlikte yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ÇİN İSTİHBARATINA BİLGİ SAĞLAYAN 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığı'nın topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Millî İstihbarat Teşkilâtı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal, 11 bin 145 euro, 105 bin 713 dolar, 3 bin 410 riyal ve 14 bin 150 TL para ile birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin Çin Halk Cumhuriyeti İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, Türkiye'de yaşayan Türkistan kökenli şahısların ileri gelenleri ve Türkiye'de faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi derledikleri ve Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.