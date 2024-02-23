Eser ve hizmet siyaseti! Bakan Uraloğlu "Erdoğan gibi bir liderin temsilcileriyiz" diyerek rakamları duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarına katıldı. Uraloğlu yaptığı konuşmada, "Türkiye'de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometreye çıkarmış bir liderin kurduğu partinin temsilcileriyiz. Biz yaptığımız hizmetlerle Türkiye'nin her tarafına doğusunu batısını ayırmadan hizmet ettik." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarına katıldı.
Uraloğlu, partisinin Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başarılı hizmetler yaptıklarını söyledi.
Başarılı çalışmalarla yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'a destek istedi.
Kırklareli'ni hak ettiği belediyecilik hizmetleri ile tanıştırmak istediklerini anlatan Uraloğlu, "Biz Allah'ın izniyle 5 yılda Kırklareli'nde neleri yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Altyapısından üstyapısına, ulaşımına kadar gerçekten buranın imkanları çok iyi. Onları en iyi şekilde değerlendirerek sizlere hizmet etmemiz lazım." diye konuştu.
Törende, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç ile Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'ta konuşma yaptı.
BAKAN URALOĞLU'NUN BABAESKİ VE LÜLEBURGAZ İLÇESİ TEMASLARI
Uraloğlu, ardından partisinin Babaeski ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.
Bakan Uraloğu açılışta yaptığı konuşmada, Babaeski'nin belediyecilik anlamında bir üst sınıfa atlaması gerektiğini belirtti.
İlçenin belediyecilik alanında uzun yıllardır geride kaldığını ifade eden Uraloğlu, "Hizmet işi hem bir ekip işidir hem bir inanç işidir hem de bir iddia işidir." dedi.
TÜRKİYE'DE 6 BİN 100 KİLOMETRE OLAN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 29 BİN 500 KİLOMETREYE ÇIKARMIŞ BİR LİDERİN KURDUĞU PARTİNİN TEMSİLCİLERİYİZ"
Bakan Uraloğlu Lüleburgaz ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada ise "Türkiye'de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometreye çıkarmış bir liderin kurduğu partinin temsilcileriyiz. Biz yaptığımız hizmetlerle Türkiye'nin her tarafına doğusunu batısını ayırmadan hizmet ettik." dedi.
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