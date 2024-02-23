Eser ve hizmet siyaseti! Bakan Uraloğlu "Erdoğan gibi bir liderin temsilcileriyiz" diyerek rakamları duyurdu

Kırklareli'ni hak ettiği belediyecilik hizmetleri ile tanıştırmak istediklerini anlatan Uraloğlu, "Biz Allah'ın izniyle 5 yılda Kırklareli'nde neleri yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Altyapısından üstyapısına, ulaşımına kadar gerçekten buranın imkanları çok iyi. Onları en iyi şekilde değerlendirerek sizlere hizmet etmemiz lazım." diye konuştu.

Törende, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç ile Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'ta konuşma yaptı.