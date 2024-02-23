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Durmaksızın diplomasi trafiği! Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Durmaksızın diplomasi trafiği! Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’dan Venezuela’ya gitmek üzere ayrıldı.

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