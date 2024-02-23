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CHP'li Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan'ın 5 yıllık karnesi: Tek icraati heykel

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Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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CHP’li Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan’ın 5 yıllık karnesi: Tek icraati heykel

AK Parti’nin Bolu adayı Demirkol, verdiği sözleri unutan Tanju Özcan’a tepki gösterdi. Demirkol, “Sosyal konut yapacağı arsayı sattı, milyonlarca liraya heykeller yaptı” dedi.

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