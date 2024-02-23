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CHP'li Veli Gündüz Şahin'den Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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CHP’li Veli Gündüz Şahin’den Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in seçim çalışmaları esnasında Irak Türkmeni çocuklara yönelik sarf ettiği ırkçı sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şahin sokak ortasında çocukları azarlarken "Gönderirim ben bunları memleketine" diyerek oy istedi.

31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adayları seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek vaatlerini anlatıyor. Ancak,CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in seçim çalışmaları sırasında oy uğruna 3 küçük Türkmen çocuğuna sarf ettiği sözler tepki çekti.

Şahin seçim gezisi sırasında karşılaştığı ve Irak Türkmeni olduğunu öğrendiği üç küçük çocuğun karşısına geçip "Bunlar Iraklı değil mi?" diye başladığı cümlesini skandal bir açıklama ile bitirdi.

MEMLEKETE SORUN OLUR

Bunların memleketine gitmesi gerekir. Bunun için bana oy vermeyenler vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler de, bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun.

"TÜRKMEN ÇOCUKLARINI GÖNDERMEK HADDİNİZ DEĞİL"

Şahin'in bu skandal ifadeleri tepki çekerken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması." diyen Özcan "Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil! Çocukların cevap vermeye dahi tenezzül etmeyen mağrur tavırları sizden daha olgun olduklarını gösteriyor…Aferin çocuklar sizler çoktan BÜYÜMÜŞSÜNÜZ…" ifadelerini kullandı.

Şahin'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar bu ırkçı söylemlere tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:

Gönderirim ben bunları memleketine "GÖNDERİRİM BEN BUNLARI MEMLEKETİNE"

CHP anahtarı DEM’e teslim etti

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