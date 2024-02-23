CHP'li Veli Gündüz Şahin'den Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in seçim çalışmaları esnasında Irak Türkmeni çocuklara yönelik sarf ettiği ırkçı sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şahin sokak ortasında çocukları azarlarken "Gönderirim ben bunları memleketine" diyerek oy istedi.
31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adayları seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek vaatlerini anlatıyor. Ancak,CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in seçim çalışmaları sırasında oy uğruna 3 küçük Türkmen çocuğuna sarf ettiği sözler tepki çekti.
Şahin seçim gezisi sırasında karşılaştığı ve Irak Türkmeni olduğunu öğrendiği üç küçük çocuğun karşısına geçip "Bunlar Iraklı değil mi?" diye başladığı cümlesini skandal bir açıklama ile bitirdi.
MEMLEKETE SORUN OLUR
Bunların memleketine gitmesi gerekir. Bunun için bana oy vermeyenler vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler de, bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun.
"TÜRKMEN ÇOCUKLARINI GÖNDERMEK HADDİNİZ DEĞİL"
Şahin'in bu skandal ifadeleri tepki çekerken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması." diyen Özcan "Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil! Çocukların cevap vermeye dahi tenezzül etmeyen mağrur tavırları sizden daha olgun olduklarını gösteriyor…Aferin çocuklar sizler çoktan BÜYÜMÜŞSÜNÜZ…" ifadelerini kullandı.
Şahin'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar bu ırkçı söylemlere tepki gösterdi.
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
- Cuma Hutbesi Tam metin PDF 23 Şubat 🤲 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
- Kur'an-ı Kerim'de geçen 12 şifalı yiyecek! A'dan Z'ye faydaları...
- Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
- Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...
- EGM memur alımı başvuru tarihleri | Emniyet Genel Müdürlüğü 2024-1 EKPSS ile en az 30.000 TL maaşla alıma başladı! İşte detayları
- İlk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı takvimi 2024 | Kadir gecesi, Arife, Bayram...