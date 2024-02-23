CHP’li Veli Gündüz Şahin’den Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

"TÜRKMEN ÇOCUKLARINI GÖNDERMEK HADDİNİZ DEĞİL"

Şahin'in bu skandal ifadeleri tepki çekerken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması." diyen Özcan "Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil! Çocukların cevap vermeye dahi tenezzül etmeyen mağrur tavırları sizden daha olgun olduklarını gösteriyor…Aferin çocuklar sizler çoktan BÜYÜMÜŞSÜNÜZ…" ifadelerini kullandı.

Şahin'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar bu ırkçı söylemlere tepki gösterdi.

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