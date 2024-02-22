Akşener DEM'le kol kola giren CHP'yi çiğ çiğ yedi: Atatürk'ün varisi olanlar bugün DEM'leniyor...
İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısında CHP'yi adeta çiğ çiğ yedi. Başta İmamoğlu olmak üzere CHP yönetimi tarafından partisi defalar kez operasyona maruz kalan Akşener konuşmasında "Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar." dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısında, DEM Parti ile iş birliği yapan eski ittifak ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi. "İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir." diyen Akşener, "Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün." ifadesini kullandı.
Akşener, konuşmasından öne çıkanlar:
"Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman aşabilmişsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Dolayısıyla hazmetmişimdir yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim.
İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar."
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