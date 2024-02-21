Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na rest: Parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalar

"KURULTAY İHTİMALİ YÜKSEK"

CHP fondaşı Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, görüştüğü CHP'li ismin kendisine "CHP 1 Nisan kurultayına hazırlanmıyor ama hızla o yöne doğru yöneltiliyor. Yani ister istemez bu duygu hali oluşmaya başladı. Bu sadece Kemal Bey ile ilgili de değil. Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı. Özetle, adayları yıpratmadan bütün görevlerimizi yaparız. Ama 1 Nisan'da yeniden yürümek gereken bir yol varsa yine birbirimize sarılarak çözeriz..." dediğini açıkladı.