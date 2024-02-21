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Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na rest: Parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na rest: Parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalar

CHP'de yerel seçim hazırlıkları kaos ve iç hesaplaşma içinde devam ederken seçimlerdeki başarısızlık ihtimaline karşı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu kurultay için pusuda bekliyor. Olası bir başarısızlık yaşanması durumunda CHP'de yaşanan iç karışıklığın daha da artması beklenirken Özgür Özel iki isme uyarıda bulundu. Özel iki isme seslenirken "1 Nisan'ı bekleyenler ve parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP'de yerel seçim hazırlıkları büyük bir kaos ve iç hesaplaşma içerisinde sürerken Özgür Özel bir yandan Ekrem İmamoğlu diğer yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koltuğunu korumanın peşine düştü.

İMAMOĞLU'NU ORTAK ETMEMEK İÇİN DİRENİYOR

Özellikle Ekrem İmamoğlu desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek koltuğu kapan Özgür Özel, tavşan adaylığı sonrası yönetimine Ekrem İmamoğlu'nu ortak etmemek adına çaba gösteriyor.

ÖZEL 2-0 ÖNDE

Özellikle İmamoğlu'nun İstanbul'un yanında çok sayıda ilin aday belirleme sürecine dahil olma çabasının önüne geçmeye çalışan Özel, İzmir ve Çankaya konusunda istediğini elde etti.

Ancak diğer yandan CHP'de Özgür Özel hakimiyet kurmaya çalışsa da olası başarısızlık durumunda partide işler iyice karışacak. Nitekim İmamoğlu ve medyası daha şimdiden harekete geçerken İmamoğlu'nun atacağı adımlara yönelik sinyaller de gelmeye başladı.

PARTİ Mİ KURACAK?

CHP yandaşı olan Enver Aysever yaptığı açıklamada "Eğer Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tahmin ettiği neticeyi alamazsa ve kurultayı kaybederse kendisine parti kuracak." ifadelerini kullanarak Özel'e mesaj gönderdi.

KILIÇDAROĞLU DA HAZIRLANIYOR

CHP'de gözler Özel-İmamoğlu çekişmesine çevrilmişken İmamoğlu'ndan intikam peşinde olan Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Seçimlerdeki sonuca göre partinin 1 Nisan'da kurultay kararı almasının yüksek ihtimal dahilinde olduğuna inanan Kılıçdaroğlu ekibi tempoyu arttırdı.

"KURULTAY İHTİMALİ YÜKSEK"

CHP fondaşı Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, görüştüğü CHP'li ismin kendisine "CHP 1 Nisan kurultayına hazırlanmıyor ama hızla o yöne doğru yöneltiliyor. Yani ister istemez bu duygu hali oluşmaya başladı. Bu sadece Kemal Bey ile ilgili de değil. Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı. Özetle, adayları yıpratmadan bütün görevlerimizi yaparız. Ama 1 Nisan'da yeniden yürümek gereken bir yol varsa yine birbirimize sarılarak çözeriz..." dediğini açıkladı.

"AVUÇLARINIZI YALAYIN"

CHP'de Özgür Özel kendisine doğru yaklaşan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu tehdidini görürken konuya ilişkin son derece sert bir çıkış yaptı. Özel "1 Nisan'ı bekleyenler ve parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalar" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

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