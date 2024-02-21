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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'n kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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