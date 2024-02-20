DEM’in İstanbul adaylık oyunları! Murat Kurum: Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız, topu da gelse biz bu seçimi alacağız
PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM’in İstanbul başvuru ile ilgili çıkardığı kaosa ilişkin konuşan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, konuşan “Biz ilk günden itibaren hep şunu söyledik; ‘Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız’ dedik. Biz, hep İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız.” dedi. İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracaklarını söyleyen Kurum, "Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. 1.5, 2 puan öne geçtik." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kanal 24 ve Radyo 24 ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Helin Aslan'ın moderatörlüğünde Seçim Özel Yayını'nda DEM Parti ve ittifaklara yönelik soruları yanıtlayan Murat Kurum, "Biz ilk günden itibaren hep şunu söyledik: 'Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız' dedik. Biz, hep İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız." şeklinde konuştu.
TOPU DA GELSE BİZ BU SEÇİMİ ALACAĞIZ
DEM Parti'nin aday evraklarını son dakika vermesine yönelik konuşan Kurum, "Gelinen süreçte; yetiştirdi, yetiştiremedi; önce verdi, veremedi söylemleri; acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını onayladı. Tabii, nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da tüm milletimiz görüyor, İstanbullular da görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul'un Fetret Devri'ni hep beraber bitireceğiz." dedi.
BİZİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ
CHP ve DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' noktasında da açıklama yapan Kurum, "Nereden talimat aldıklarını; milletimiz de çok iyi biliyor, biz de biliyoruz. Burada Kandil'in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor; ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Kent Uzlaşısı'nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, 'Şehir Uzlaşısı' adı altında yaptılar biliyorsunuz. Bildiğim tek şey İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbul'un beklentileri.
KANDİL'DEN TALİMAT ALIYORLAR
Deprem riski şu anda, onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli. Oradaki beklenti, kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar; gün be gün ortada. Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok.
Aleni olarak gidip deyin; 'Biz burada ittifak yapıyoruz' deyin. Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz madem? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil'den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor." ifadelerini kullandı.
"1.5-2 PUAN ÖNE GEÇTİK"
Meydanlardaki nabız hakkına konuşan Murat Kurum, "Biz, her yerde öyle bir motivasyon, öyle bir sevinç görüyoruz ki, İstanbullu kardeşlerimizi artık bu 5 senelik yoruldukları iktidardan kurtulmaya 40 gün kaldı. Ve o 40 günü iple çekiyorlar. O 40 gün sonra İstanbul özgürlüğüne kavuşacak. Yapılan anketlerde ise 1.5-2 puan öne geçtik." sözlerini kullandı.
MUHALEFETİN 'ÇED RAPORU' YALANI
Kurum Erzincan'da yaşanan maden facia ile ilgili olarak atılan iftiralara da "'Efendim madeni siz açtınız.' Biz madene rekor ceza vermişiz. İşletmeyi 3 ay faaliyetinden men etmişiz" cevabını verdi.
Murat Kurum'un canlı yayındaki açıklamaları şöyle devam etti:
"Biz milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Ben Manavgat yangınında bütün köylere gittim. Asrın Felaketi'nde 11 ile gittim. Birçok hikayeyle karşılaşıyorsunuz ve paydaşı oluyorsunuz.
Bu koltuklara talip oluyorsanız eğer belli fedakârlıklar yapmak zorundasınız. Ailenizden, sağlığınızdan, çocuklarınızdan da yapmak zorundasınız. Yapmazsanız eğer bir taraf üzülür.
Milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Biz bu millet için çalışmayacağız da ne yapacağız? Allah nasip ederse, 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda bütün İstanbullular için gece-gündüz çalışmaktan başka işimiz olamaz. Tek motivasyonumuz İstanbul olur.
İstanbul'un bu sorunları çözülecekse eğer bu sorumluluğu birilerinin alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'ten beri her türlü görevi yaptı. Ve bu ülke için hala sağlığından feragat ederek, ailesinden feragat ederek görevini yapıyor."
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