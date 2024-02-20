DEM’in İstanbul adaylık oyunları! Murat Kurum: Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız, topu da gelse biz bu seçimi alacağız

Murat Kurum'un canlı yayındaki açıklamaları şöyle devam etti:

"Biz milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Ben Manavgat yangınında bütün köylere gittim. Asrın Felaketi'nde 11 ile gittim. Birçok hikayeyle karşılaşıyorsunuz ve paydaşı oluyorsunuz.

Bu koltuklara talip oluyorsanız eğer belli fedakârlıklar yapmak zorundasınız. Ailenizden, sağlığınızdan, çocuklarınızdan da yapmak zorundasınız. Yapmazsanız eğer bir taraf üzülür.

Milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Biz bu millet için çalışmayacağız da ne yapacağız? Allah nasip ederse, 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda bütün İstanbullular için gece-gündüz çalışmaktan başka işimiz olamaz. Tek motivasyonumuz İstanbul olur.

İstanbul'un bu sorunları çözülecekse eğer bu sorumluluğu birilerinin alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'ten beri her türlü görevi yaptı. Ve bu ülke için hala sağlığından feragat ederek, ailesinden feragat ederek görevini yapıyor."