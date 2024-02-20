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CHP 31 Mart'ın Kandil'ini yaktı! DEM'e kardeşlikten öte kardeşlik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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CHP 31 Mart’ın Kandil’ini yaktı! DEM’e kardeşlikten öte kardeşlik

31 Mart yerel seçimler kapsamında "al gülüm-ver gülüm" ittifakı yapan CHP ve DEM arasında su sızmıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte partinin tamamen DEM'e kayan çizgisinin son örneği Ataşehir'de kendini gösterdi. CHP’li Ataşehir Meclis üyesi Tuğba Dönmez CHP’den istifa ederek DEM Parti’ye geçtiğini ilan etti.

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