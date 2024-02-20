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AK Parti’de Hüsnü Şenlendirici sürpriz! Bergama’da 1. sıra meclis üyesi adayı oldu

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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AK Parti’de Hüsnü Şenlendirici sürpriz! Bergama’da 1. sıra meclis üyesi adayı oldu

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti’nin Bergama Meclis listesinde birinci sıra adayı oldu. 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Hüsnü Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama'da 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

SEÇİLMESİ DURUMUNDA...

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti Meclis'te 12 üyeyle temsil edilirken, 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

CUMHUR İLE BERABER

İzmir'de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken, mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.

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