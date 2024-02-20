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DEM’in İstanbul adaylık oyunları! Murat Kurum: Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız, topu da gelse biz bu seçimi alacağız

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Giriş: 20.02.2024 23:07
PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM’in İstanbul başvuru ile ilgili çıkardığı kaosa ilişkin konuşan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, konuşan “Biz ilk günden itibaren hep şunu söyledik; ‘Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız’ dedik. Biz, hep İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız.” dedi. İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracaklarını söyleyen Kurum, "Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. 1.5, 2 puan öne geçtik." dedi.
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