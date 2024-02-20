20 Şubat 2024, Salı
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DEM’in İstanbul adaylık oyunları! Murat Kurum: Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız, topu da gelse biz bu seçimi alacağız
PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM’in İstanbul başvuru ile ilgili çıkardığı kaosa ilişkin konuşan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, konuşan “Biz ilk günden itibaren hep şunu söyledik; ‘Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız’ dedik. Biz, hep İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız.” dedi. İstanbul'u bu kirli ittifaktan kurtaracaklarını söyleyen Kurum, "Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. 1.5, 2 puan öne geçtik." dedi.