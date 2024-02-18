Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM'den tepki çeken kararlar!
FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ancak Danıştay'ın kararıyla göreve iade edilen 450 hakim-savcıdan 387'sinin aktif görevde olduğu belirlendi. Bu isimler hakkında HSK yeniden inceleme başlattı.Tartışılan yargı kararları hakkında uzman isimler A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulundular.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra ihraç edilen hakim ve savcıların Danıştay tarafından görevlerine iade edilmesinin yankıları sürüyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden göreve başlayan 387 hakim ve savcıyla ilgili inceleme başlattı. Danıştay'ın kararıyla FETÖ imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen hakimlerin de göreve iade edildiği ortaya çıktı.
HSK 1. Dairesi, göreve başlayan 387 yargı mensubu hakkında inceleme başlattı. Göreve iade edilen hakimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.
Tartışılan yargı kararları hakkında uzman isimler A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulundular. İşte o programdan satır başlıkları;
Nafiz Karaman Sabah Gazetesi Haber Müdürü:
HSK darbe girişimi olur olmaz 4 bin kişiden 5 bin 112 kişiye yükseldi ve bunlar tek tek dava açtılar. Dava Danıştay 5. Dairesine geldi ve bu davaların 3799 davanın reddine 435'inin ise işlemin iptaline yani göreve geri aldılar. 435 hakim-savcı mesleğe geri alındı ve aktif olarak görevdeler. Ardında HSK yeniden göreve alınan hakim ve savcılar adına yeniden inceleme başlatıldı.
Devlette bir boşluk olduğu an FETÖ oraları çok çabuk dolduruyor ve devletin anında müdahale etmesi gerekmektedir. Bu iş basit değil herkesin görevini layığı ile yapması lazım.
AYM'DEN TEPKİ ÇEKEN O KARARLAR
Bazı durumlarda BTK anında istenmeyen bir durumda erişim engeli koyarken AYM bunu elinden aldı. Kanunu bir düzenlemeyi anayasa mahkemesi iptal etti. Selahattin Demirtaş bir talimatla halkı sokaklara döktü yani 6-8 Ekim olayları ama AYM buna hak ihlali dedi ve Demirtaş'ı aklamaya çalıştı. Çağlayan Adliyesinde gerçekleşen terör olayında Emrah Yayla isimli DHKP/C'li teröriste hak ihlali kararı verdi. Gezi Parkı hükümlüsü Can Atalay'a da hak ihlali kararı vererek sanki terör olayı değilmiş gibi bir durum sergilediler. Barış bildirisi dediğimiz terör örgütünü savunan ifadelerinde olduğu sözde barış bildirisine imza atan 40 akademisyen için de hak ihlali kararı verdiler.
Abdurrahman Şimşek Sabah Gazetesi Koordinatörü:
Buradakilerden en önemlisi de aynı AYM HDP'nin 500 milyon lira devletin siyasi parti destek parasını terörün en yoğun olduğu dönemde iade ettiler. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla AYM'ye üye olmuş bu kişiler hala teröre destek veriyor. Türkiye'nin bunu görmesi lazım FETÖ ile mücadeleyi her koldan başlatmamız veya devam ettirmemiz lazım. FETÖ boşluğu bulduğu an doldurur.
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