Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM’den tepki çeken kararlar!

AYM'DEN TEPKİ ÇEKEN O KARARLAR

Bazı durumlarda BTK anında istenmeyen bir durumda erişim engeli koyarken AYM bunu elinden aldı. Kanunu bir düzenlemeyi anayasa mahkemesi iptal etti. Selahattin Demirtaş bir talimatla halkı sokaklara döktü yani 6-8 Ekim olayları ama AYM buna hak ihlali dedi ve Demirtaş'ı aklamaya çalıştı. Çağlayan Adliyesinde gerçekleşen terör olayında Emrah Yayla isimli DHKP/C'li teröriste hak ihlali kararı verdi. Gezi Parkı hükümlüsü Can Atalay'a da hak ihlali kararı vererek sanki terör olayı değilmiş gibi bir durum sergilediler. Barış bildirisi dediğimiz terör örgütünü savunan ifadelerinde olduğu sözde barış bildirisine imza atan 40 akademisyen için de hak ihlali kararı verdiler.