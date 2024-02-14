Uyuyan FETÖ hücreleri harekete mi geçiyor? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz’ü mü işaret etti?

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Mutlaka moral buldukları alan vardır ama tersi bir durum da var. Türkiye'nin başına bela olan 3 tane örgüt var. PKK terör örgütü lokal bir bölgede adı belli adresi belli tipi belli ve silahlı bir örgüt. Dağda yakalayıp vuruyorsun.

Diğer taraftan DEAŞ. FETÖ ile DEAŞ aslında ikiz örgütler. Birbirinin yansıması.