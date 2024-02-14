Uyuyan FETÖ hücreleri harekete mi geçiyor? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz’ü mü işaret etti?
FETÖ yeni video ve kitapla kriptolara nasıl bir mesaj verdi? FETÖ yeni zemin arayışında mı? Gazeteci Zafer Şahin, A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in videosundaki mesajların anlamı ne? Yeniden "kaos planı" mı? FETÖ elebaşı Adil Öksüz'ü mü işaret etti? FETÖ yeni video ve kitapla kriptolara nasıl bir mesaj verdi?
Gazeteci Zafer Şahin, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bununla ilgili bazı görüşmeler yaptım. Oradaki hadise şu 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra yaklaşık 4 bin hakim ve savcı ihraç ediliyor. Tam rakam 3.968. Bunların eski iadelerle birlikte bugünkü 450'yi de ekleyince yaklaşık bini göreve iade ediliyor. Aslında geçmiş süreç içerisinde iade edilenler de olmuş. Bu o anlama geliyor. OHAL Komisyonu kurulmuştu. Bu komisyon en son 23 Ocak 2023'teki rakamlarını okuyorum FETÖ'cü darbe kalkışmasından sonra kamu görevinden çıkarılan kişi sayısı 125 bin 678. Bunun içerisinde bu 3.968 hakim ve savı da var.
Rütbesi alınan 3 bin 213 kişi var. Kapatılan kurum kuruluş kapatma sayısı 2 bin 761, toplam 131 bin 922 FETÖ işlemi yapılmış bu çerçevede.
Şimdi ne oluyor? Bu 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarılmış ya bunlar bu komisyona itiraz ettiler. Bu kabul edilen itiraz sayısı 17 bin 960. Komisyon diyor ki ben seni kamudan çıkardım ama sen bana diyorsun ki benim bunlarla bir alakam yok tamam sen bir gel bakalım ben elimdeki belgeye bilgiye delillere bakayım sen elindekileri bana getir. Bunun neticesinde başvuran 127 bin 292 kişiden 17 bin 960'nın başvurusu kabul ediliyor. 109 bin 332'sine hayır diyor sen bu örgütle iltisaklısın diyor.
Bu kadar farkındalık yaratmasının sebebi hem sayının yüksek olması hem de bu FETÖ elebaşının bunların bir yayın organının kapağı çok konuşuldu. Son dönemdeki yaptığı açıklama çok konuşuldu.
Sızıntı dergisinin darbe girişiminden 1 ay önceki kapağı konuşuldu.
Yaptığı açıklamada Adil Öksüz'ü işaret ettiğine dair kendisinden sonra onun örgütün başına geçeceğine dair bazı iddialar da gündeme getirildi.
Bizim bunu bu düzeyde konuşuyor olmamız dahi bunlara aslında sahip olduklarının ötesinde bir güç atfetmek anlamına de geliyor. Burada bunların bu kadar yeniden böyle bir mesaj verdi diriliş mesajı verdi şunu yaptı bunu yaptı bakıyorsun firari FETÖ'nün bu medyadaki fareleri var ya lağım fareleri onlarda hemen bir özgüven patlaması yaşanıyor. Fuat Avni diye bir hesap vardı o hesabın yeniden aktif oluyor. Ne oluyor? Psikolojik bir harp yürütüyorlar.
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Mutlaka moral buldukları alan vardır ama tersi bir durum da var. Türkiye'nin başına bela olan 3 tane örgüt var. PKK terör örgütü lokal bir bölgede adı belli adresi belli tipi belli ve silahlı bir örgüt. Dağda yakalayıp vuruyorsun.
Diğer taraftan DEAŞ. FETÖ ile DEAŞ aslında ikiz örgütler. Birbirinin yansıması.
"HER KALEMİNİN AYRI AYRI TAKİP EDİLMESİ GEREK"
FETÖ'nün özelliği şu, FETÖ bir terör örgütü olarak katman katman o kadar ülkenin farklı alanlarında farklı kurumlarında var ki devletler dağınık mekanizmalardır. Terör örgütleri tek merkezli dinamik mekanizmalardır. Devletler terör örgütlerinden daha dinamik olmazlarsa bu mücadelede başarısız olurlar.
FETÖ terör örgütü ile alakalı bir merkezden sürekli dinamik durmak kaydıyla her kaleminin ayrı ayrı takip edilmesi gerektiğine inanıyorum.
Teyakkuz halini devam ettirmek lazım.
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