Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den ortak basın toplantısı: Türk dünyası birleşmeli

ALİYEV'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

"AZERBAYCAN BU KARDEŞLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAK"

Bana gösterilen misafirperverlikten dolayı minnettarım. Seçim sonrası ilk ziyaretim kardeş ülkeyedir. Bu bir gelenektir. Bugün Türkiye Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemlidir. Türkiye'deki geniş çaplı gelişmeleri izliyorum ve buna seviniyorum.. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor. Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Potansiyeli, gücü, her bir Türk dünyasına mensup olan insanı sevindirir. 2020 Kasım'da ikinci Karabağ savaşında 44 gün boyunca Türkiye yanımızda oldu. Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak. Bugün müttefiklik beyannamesi ile bütün meselelerde bir noktaya varıyoruz, birlikteyiz.

Ticaretimizin artması bizi sevindiriyor. Müşterek hedefler koyduk ve bu hedeflere gidiyoruz. 9 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Gazın hacminin artırılmasını hedefliyoruz.