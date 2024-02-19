Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ortak basın toplantısı: Türk dünyası birleşmeli
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. İki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan iki millet tek devlet olarak omuz omuza hareket ettiklerini belirtti. Aliyev ise Türkiye'ye övgüler yağdırırken "Türk dünyası birleşmeli. Türkiye dünyada söz sahibi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
"AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Aliyev'i 5. defa Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum. Seçilmesinin hemen ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasından bahtiyarlık duyuyorum. Tarihi öneme sahiptir. Kardeş Azerbaycan için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Avrupa Konseyi'nde toplantılara katılımına engellenmesine yönelik adımlara tepkimizi gösterdik. Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz. İkili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. İş birliğimizin Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet temelinde ilerliyor. Ticarette 7.5 milyar dolar seviyesini yakaladık.
KARABAĞ'DAKİ İŞGALİN SONLANMASI İLE TARİHİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILDI
Enerji alanındaki potansiyeli geliştirmemiz gerekiyor. Bakü Tiflis en başta yer alıyor. Eylül'de Nahcivan'ı ziyaretimde Kars Nahcivan projesine ilişkin projeyi imzaladık. Güney Kafkasya'nın istikrarına dair atılan adımları ele aldık. Azerbaycan'la omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'daki işgalin sonlanması ile tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek bu süreci değerlendirmeli. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşlerimize şifa diliyorum. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamları değerlendirdik.
6 Şubat'taki yardımları için Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.
ALİYEV'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
"AZERBAYCAN BU KARDEŞLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAK"
Bana gösterilen misafirperverlikten dolayı minnettarım. Seçim sonrası ilk ziyaretim kardeş ülkeyedir. Bu bir gelenektir. Bugün Türkiye Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemlidir. Türkiye'deki geniş çaplı gelişmeleri izliyorum ve buna seviniyorum.. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor. Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Potansiyeli, gücü, her bir Türk dünyasına mensup olan insanı sevindirir. 2020 Kasım'da ikinci Karabağ savaşında 44 gün boyunca Türkiye yanımızda oldu. Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak. Bugün müttefiklik beyannamesi ile bütün meselelerde bir noktaya varıyoruz, birlikteyiz.
Ticaretimizin artması bizi sevindiriyor. Müşterek hedefler koyduk ve bu hedeflere gidiyoruz. 9 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Gazın hacminin artırılmasını hedefliyoruz.
"ORTAK ÜRETİMLE İLGİLİ PLANLARIMIZ VAR"
Her bir sahada iş birliği yapıyoruz. Her sene tatbikat yapıyoruz. Harp gücümüz daha da artıyor böylelikle. Antiterör ameliyatı gösterir ki Türkiye ordu modeli Azerbaycan'da tam oturmuştur. Artık bölücü yapılara Azerbaycan'da yer yoktur olmayacaktır.
Ortak üretimle ilgili planlarımız var. Kamuoyu da bundan haberdar olacak. Eğitimle ilgili anlaşma bugün yapıldı. Genç neslimiz kardeşlik, müttefiklik esasında terbiye almalı. Milli manevi değerlerimize sadık, vatansever insanlar olmalıdır. Bu birliğimizin sembolüdür. Bu üniversite bölgedeki en iyi mekteplerden biri olacak. Size teşekkürlerimi iletiyor ve Azerbaycan'a davet ediyorum.
3 ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye ile Azerbaycan arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.
ZAFER MARŞI DA ÇALINDI
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı.
Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
ALİYEV ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Aliyev, deftere şunları yazdı:
"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!"
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