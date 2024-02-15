FETÖ’nün yeni “kaos planı”! Uyuyan hücreleri harekete mi geçiyor?

HAZILIK İÇERİSİNDELER

Eğer bu terör örgütü ise bunların dışarıya kaçması gerekiyor ama bunlar geri Türkiye'ye geliyor. Burada bir gariplik var anlamamız gereken bir durum var. Bu iki şeyi gösterir ilki bizim hukuki ve güvenlik sistemimizde problem var boşluklar var ve bunları kullanıyorlar ikincisi bir hazırlık içerisindeler. Son zamanlarda yapılan olayların hiçbiri FETÖ bağlantısı olmadan yapılamaz.