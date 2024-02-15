FETÖ’nün yeni “kaos planı”! Uyuyan hücreleri harekete mi geçiyor?
Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini ve bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu aynı zamanda meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. Başkan Erdoğan Danıştay'ın aldığı bu kararı yorumlarken "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız ayrıca bu karara sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirtti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır darbe vurulmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilmişti. A Haber’de yayınlanan Arka plan programında uzman isimler Yargıtay’ın bu kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ ile irtibat ve iltisakı ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen ve HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca meslekten çıkarılmalarına karar verilen yargı mensuplarının göreve iadelerine ilişkin Danıştay 5. Dairesi skandal bir karara imza atmıştı.
Daire, meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen 450 ismin meslekten ihraç kararını iptal eden Danıştay'ın gerekçe olarak belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını göstermişti. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na göndermişti.
Yaşanan bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan BAE dönüşü konuya ilişkin soruyu yanıtladı. Başkan Erdoğan "FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil." İfadelerini kullandı.
Abdülkadir Selvi Gazeteci
Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanını çok kararlı buldum. Anayasa mahkemesinin verdiği bir karar var ve bu karar Anayasa mahkemesi ve Yargıtay arasında erklerin mücadelesi ne dönüşmüştü. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarından edindiğim izlenim bunun yeni bir erklerin mücadelesine dönüşmelerine izin vermeyecekleri oldu. Çünkü HSK'nın bu konuda itirazları söz konusu.
Bu konu bir milli güvenlik kurulu sorunu ve 15 Temmuz'da bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Başkan Erdoğan bu mücadelenin tamamlandığını düşünmüyor ve bu mücadeleye devam edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda verilecek tavizin yeniden FETÖ örgütünün yeniden canlanmasına yol açacağına inanıyor.
Dr. Eray Güçlüer Emekli Kurmay Albay
FETÖ sadece bir terör örgütü değildir yeni nesil istihbarat örgütüdür. Terör de yapabilir algı mühendisliği yapabilir yeter ki fırsat bulsun. Biz bu durumu unutuyoruz onların istediği de bu zaten. Zamana yayılsın, unutulsun, sıradanlaşsın ve yerine başka gündemler alsın ki kendisi de el altından bir tasarı ve karar ile 450 kişi geri dönsün.
Daha öncesinde Diyarbakır'daki Hendek olaylarında PKK'ya destek veren sözde akademisyen grubun yayınladığı bildiri var ve uzaklaşılıyorlar ama sessiz sedasız tazminatları ödenip işlerine geri döndüler. O zaman da bas bas bağırdık dikkat edin diye.
HAZILIK İÇERİSİNDELER
Eğer bu terör örgütü ise bunların dışarıya kaçması gerekiyor ama bunlar geri Türkiye'ye geliyor. Burada bir gariplik var anlamamız gereken bir durum var. Bu iki şeyi gösterir ilki bizim hukuki ve güvenlik sistemimizde problem var boşluklar var ve bunları kullanıyorlar ikincisi bir hazırlık içerisindeler. Son zamanlarda yapılan olayların hiçbiri FETÖ bağlantısı olmadan yapılamaz.
SIZINTI DERGİSİNİN YAPTIĞI KAPAK VE FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ YAYINLADIĞI SOHBET VİDEOSUNDA Kİ "YENİDEN DİRİLİŞ" MESAJI
Murat Özer Gazeteci
Bu Türkiye ile savaşan terör örgütlerinden farklı. DEAŞ, PKK ve diğer terör örgütlerinin kendileri yasladıkları birtakım devlet var Fetullahçı terör örgütünün bunlardan farklı kılan kısım ise CIA 'nin bir aparatı ve militanı olarak faaliyet yürütmesiydi.
Dünyanın 110'dan fazla ülkesinde okullar vasıtasıyla faaliyet yürütürken her birini CIA karargahı olarak kullandı. Mesela İngilizce derslerini veren personelin doğrudan Amerikan istihbaratının resmi görevlisi olarak geldiğini biliyoruz. Bunu darbeden daha önce Rusya söyledi.
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