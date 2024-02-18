Danıştay'dan yargı operasyonu! Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ancak Danıştay'ın kararıyla göreve iade edilen 450 hakim-savcıdan 387'sinin aktif görevde olduğu belirlendi. Bu isimler hakkında HSK yeniden inceleme başlattı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra ihraç edilen hakim ve savcıların Danıştay tarafından görevlerine iade edilmesinin yankıları sürüyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden göreve başlayan 387 hakim ve savcıyla ilgili inceleme başlattı. Danıştay'ın kararıyla FETÖ imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen hakimlerin de göreve iade edildiği ortaya çıktı.
İADE VE TAZMİNAT KARARI
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün birçok kumpası hazırladığı yargı yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda HSK'nın değişik zamanlarda almış olduğu 20 karar ile 4 bin 6 hakim ve savcının ihracına karar verilmişti. İhraç edilenler arasında 140 Yargıtay üyesi ve 48 Danıştay üyesi, 5 HSK üyesi ve 2 Anayasa Mahkemesi üyesi de yer aldı. Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından ihraç edilen hakim ve savcıların birçoğu, göreve iade edilmelerine ilişkin Danıştay 5. Dairesi'ne başvurdu.
Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen hakim ve savcılardan 450'si Danıştay 5. Dairesi tarafından skandal bir kararla görevlerine dönmelerine karar verildi. Ayrıca bu isimlere tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. HSK iade kararlarına itiraz etti. Ancak itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme alınmadı.
HSK'DAN YENİ İNCELEME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay'ın kararıyla ilgili, "Bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Takipçisi olacağız" demişti. Danıştay'ın kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Göreve iade kararı verilen 450 isim arasından bazılarının göreve döndükten sonra emekli olduğu, bazılarının ise farklı soruşturmalar kapsamında açığa alındığı, 387 ismin ise aktif olarak görevde olduğu belirlendi.
HSK 1. Dairesi, göreve başlayan 387 yargı mensubu hakkında inceleme başlattı. Göreve iade edilen hakimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.
BAKAN TUNÇ: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın başlattığı incelemeyle ilgili, "Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hakimler ve Savcılar Kurulu yeniden bir inceleme başlattı. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor.
FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle FETÖ'nün devlet kurumlarından, özellikle yargı gibi, emniyet gibi bu noktalarda özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz.
Hakimler ve Savcılar Kurulumuz da bu dosyalarla ilgili yeniden inceleme başlattı. Bu inceleme neticesinde bir soruşturmaya dönüşecek dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu'dur ve ilgili dairesidir. Teftiş Kurulu'nun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İRTİBATLARI, HTS RAPORU İLE BELİRLENDİ
Danıştay'ın göreve iade ettiği isimlerden B.B.'nin, örgütün yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi yaptığı, hakim M.Ç.'nin de FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda yer almıştı. B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği belirtilmişti.
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