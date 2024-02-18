Danıştay’dan yargı operasyonu! Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde

BAKAN TUNÇ: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın başlattığı incelemeyle ilgili, "Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hakimler ve Savcılar Kurulu yeniden bir inceleme başlattı. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor.

FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle FETÖ'nün devlet kurumlarından, özellikle yargı gibi, emniyet gibi bu noktalarda özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz.

Hakimler ve Savcılar Kurulumuz da bu dosyalarla ilgili yeniden inceleme başlattı. Bu inceleme neticesinde bir soruşturmaya dönüşecek dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu'dur ve ilgili dairesidir. Teftiş Kurulu'nun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İRTİBATLARI, HTS RAPORU İLE BELİRLENDİ

Danıştay'ın göreve iade ettiği isimlerden B.B.'nin, örgütün yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi yaptığı, hakim M.Ç.'nin de FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda yer almıştı. B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği belirtilmişti.