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Danıştay'dan "FETÖ'cü hakim ve savcılar göreve iade ediliyor" iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Danıştay’dan FETÖ’cü hakim ve savcılar göreve iade ediliyor iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Danıştay, FETÖ nedeniyle ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini ve bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu.

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