Başkan Erdoğan'dan Danıştay ve AYM'ye FETÖ tepkisi: Kararı anlamam mümkün değil FETÖ bataklığındaki sinekleri temizleyeceğiz
Danıştay, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini, bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu. Büyük bir skandala imza atılarak 450 ismin görevlerine geri dönmesine karar verilirken bu isimlere tazminat ödemesi yapılacak. Başkan Erdoğan Danıştay'ın aldığı bu kararı yorumlarken "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca bu karara sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirtti. İşte detaylar...
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır darbe vurulmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilmişti.
DANIŞTAY'DAN SKANDAL KARAR
FETÖ ile irtibat ve iltisakı ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen ve HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca meslekten çıkarılmalarına karar verilen yargı mensuplarının göreve iadelerine ilişkin Danıştay 5. Dairesi skandal bir karara imza atmıştı.
BİR DE TAZMİNAT VERİLECEK!
Daire, meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen 450 ismin meslekten ihraç kararını iptal eden Danıştay'ın gerekçe olarak belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını göstermişti. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na göndermişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SORULDU
Yaşanan bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan BAE dönüşü konuya ilişkin soruyu yanıtladı.
FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu skandala HSK'nın bir itirazı vardı. Danıştay bu itirazı değerlendirmeye almadı. Bu skandal kamuoyunda da çok ciddi tepki gördü. Bu konuda düşüncelerinizi ve tavrınızı merak ediyoruz.
"SİNEKLERİ TEMİZLEME İŞİMİZ SÜRÜYOR"
FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil.
"BU İRADESİZ ŞARLATANLARIN ENSESİNDE OLACAĞIZ"
Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız.
"BU KARARI HAZMEDEMİYORUM"
Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.
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