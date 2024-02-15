Başkan Erdoğan’dan Danıştay ve AYM’ye FETÖ tepkisi: Kararı anlamam mümkün değil FETÖ bataklığındaki sinekleri temizleyeceğiz

BİR DE TAZMİNAT VERİLECEK!

Daire, meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen 450 ismin meslekten ihraç kararını iptal eden Danıştay'ın gerekçe olarak belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını göstermişti. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na göndermişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SORULDU

Yaşanan bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan BAE dönüşü konuya ilişkin soruyu yanıtladı.

FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu skandala HSK'nın bir itirazı vardı. Danıştay bu itirazı değerlendirmeye almadı. Bu skandal kamuoyunda da çok ciddi tepki gördü. Bu konuda düşüncelerinizi ve tavrınızı merak ediyoruz.

"SİNEKLERİ TEMİZLEME İŞİMİZ SÜRÜYOR"

FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil.