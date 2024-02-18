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İstanbul'da Kafes-42 operasyonu! Suç örgütü üyesi 12 kişi yakalandı...

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Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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İstanbul’da Kafes-42 operasyonu! Suç örgütü üyesi 12 kişi yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da gerçekleşen Kafes-42 operasyonu sonucu kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütündeki 12 örgüt üyesi şüphelinin yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...

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