CHP yine alay konusu oldu | ’Tam yol ileri’ yazan seçim minibüsü arızalandı: Çekici yardımı ile tamirciye götürüldü

Öte yandan bir vatandaş ise "Başkan halk Etiler'de ,Ulusta ve Bakırköy sahilde rakı masalarında değil halk metrobüs duraklarında,otobüs durakların da ve üst geçitlerde. Arkadaş kayakta olduğunda ve siz güzel bir yemekte olduğunuz da halk ne halde hiç merak ettiniz mi.Bu TAM yol ileri ise geri ne acaba" ifadelerini kullandı.