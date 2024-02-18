18 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP yine alay konusu oldu | 'Tam yol ileri' yazan seçim minibüsü arızalandı: Çekici yardımı ile tamirciye götürüldü

CHP yine alay konusu oldu | 'Tam yol ileri' yazan seçim minibüsü arızalandı: Çekici yardımı ile tamirciye götürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
ABONE OL
CHP yine alay konusu oldu | ’Tam yol ileri’ yazan seçim minibüsü arızalandı: Çekici yardımı ile tamirciye götürüldü

Gün geçmiyor ki CHP, rezil olmasın. Son olarak CHP İstanbul’un seçim aracı, “Tam Yol İleri” sloganıyla yola çıktı, hedefine ulaşamadan arıza yapıp yarı yolda kaldı. Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürüldü. Sosyal medyada alay konusu olan fotoğraf fena ti'ye alınırken, "Hem sınıfta hem de yolda kaldılar" yorumları yağdı. Öte yandan yaşanan olay akıllara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmit'ten miting için otobüs kaldıran CHP'nin Ankara'da otobüsü köprüye sıkıştırması geldi.

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP, sosyal medyada yine alay konusu oldu.


"TAM YOL İLERİ" YAZAN SEÇİM MİNİBÜSÜ YOLDA KALDI
İstanbul'da CHP'ye ait ve üzerinde Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın fotoğraflarının yer aldığı "tam yol ileri" yazan seçim minibüsü yolda kaldı.

ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ
Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürüldü.


SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLAN SEÇİM MİNİBÜSÜNE YAZILANLAR...

HEM SINIFTA HEM DE YOLDA KALDIR
Sosyal medyada alay konusu olan fotoğraf alay konusu oldu. Bir sosyal medya kullancısı "Hem sınıfta hem de yolda kaldılar" yorumlarını beraberinde getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "tam yol geri" ifadeleri ile CHP' ile dalga geçti.

"YOL OLAMADI"

Öte yandan bir vatandaş ise "Başkan halk Etiler'de ,Ulusta ve Bakırköy sahilde rakı masalarında değil halk metrobüs duraklarında,otobüs durakların da ve üst geçitlerde. Arkadaş kayakta olduğunda ve siz güzel bir yemekte olduğunuz da halk ne halde hiç merak ettiniz mi.Bu TAM yol ileri ise geri ne acaba" ifadelerini kullandı.


"BU MU TAM YOL İLERİ.."
Bir sosyal medya kullancısı ise "Yav bu İBB beş yıldır olduğu yerde zıplıyor siz hala neyi yaşıyorsunuz. Halka cefa ve zulüm edenler halktan sandıkta cevabını mutlaka alacak. Bu mu TAM yol ileri... Why beeee ..." ifadelerine yer verdi.



CHP'NİN İLK VUKUATI DEĞİL

Yaşanan olay akıllara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmit'ten miting için otobüs kaldıran CHP'nin Ankara'da otobüsü köprüye sıkıştırması geldi. CHP'nin Ankara'da Seçim çalışmalarında kullandığı otobüsün üst kısmı, Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'ne sıkışmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA