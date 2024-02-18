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CHP'de kılıçlar çekildi! Ankara'daki toplantıda tüm gözler İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nda! Katılacaklar mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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CHP’de kılıçlar çekildi! Ankara’daki toplantıda tüm gözler İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nda! Katılacaklar mı?

Yerel seçimler öncesi büyük bir iç hesaplaşma ve kaos yaşanan CHP'de Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenleniyor. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'ya giderek toplantıya katılırken Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki programa katılmayan Özel'e karşı Ankara'daki toplantıya eşlik edip etmeyeceği merak konusu. Diğer yandan toplantının düzenlendiği salonda koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelip gelmeyeceği de merak edilen diğer bir konu. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de projeler yerine parti içindeki iç hesaplaşma ve kaos gündemden düşmüyor. Özellikle Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan güç savaşı partide derin bir krize neden oldu.

KARŞILIKLI GÖVDE GÖSTERİSİ

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na karşı Çankaya ve İzmir'de kendi desteklediği isimleri aday gösterirken, İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday yaptı.

İMAMOĞLU'NU UMURSAMADI

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına katılmayan Özgür Özel, kendisi belirlediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın tanıtım toplantısına katıldı. Özel'in İzmir'deki toplantıya katılması "İmamoğlu'na karşı gövde gösterisi" olarak yorumlandı.

TÜM GÖZLER ANKARA'DA

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP, Ankara Spor Salonu'nda Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenliyor.

GÖZLER EKREM İMAMOĞLU'NDA

Bu kapsamda adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente giderken gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Bilindiği üzere CHP lideri Özgür Özel İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına gitmemiş, İzmir'deki toplantıya katılarak gövde gösterisi yapmıştı.

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.



KILIÇDAROĞLU HANÇERLENDİĞİ YERE GELECEK Mİ?

Ankara Spor Salonu aynı zamanda CHP'nin son kurultayının yapıldığı lokasyon. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançer yediği' mekana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

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