İBB Başkan adayı Kurum'dan CHP'li İmamoğlu'na eleştiri: 5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Kurum, İstanbul'un ve İstanbullunun çilesi Ekrem İmamoğlu'na yönelik "CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda yaptığı tek şey İstanbul'u unutmak oldu. 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey İstanbul oldu. İstanbul'u bitirmek, duraksatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda yaptığı tek şey İstanbul'u unutmak oldu. 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey İstanbul oldu. İstanbul'u bitirmek, duraksatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." dedi.
Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen, projelerini anlatan Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.
Kurum, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorularını karşılık, "İBB olarak 16 Nisan'da başvuruları alacağız, elimizi taşın altına koyarak Bakanlığın projesine destek olacağız. İstiyoruz ki İstanbul bir an önce dönüşsün. Bunun kararını 31 Mart'ta siz vereceksiniz. 39 ilçemizle, tüm İstanbullularla birlikte dönüşümü yapacağız." diye konuştu.
Murat Kurum, konutları vatandaşların uygun şartlara alabilmesini sağlayacak Meclis kararının hızla alınacağını kaydetti.
Burada Alibeyköy Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Kurum, partililerle bir araya geldi.
KAHRAMAN EMMİOĞLU'NUN CENAZE NAMAZINA KATILDI
Kurum, vefat eden eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.
Taziyeleri ailesi ile birlikte damadı İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul kabul ederken, cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile merhumun yakınları katıldı.
"DEPREMLE İLGİLİ ÇALIŞTAYDAN ÖTEYE GİDEMEDİLER"
Kurum, daha sonra dernek başkanı Abdullah Özatilla ile Eyüpsultan Malatyalılar Derneğinin açılışına katıldı. Girişte dualar eşliğinde kurdele kesildi.
Burada konuşan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları hatırlatarak, "Bizim gönlümüz, kalbimiz her zaman Malatya'mızla, Malatyalılarla birlikte atacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olsak bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için orada yapılması gereken mücadeleyi emin olun sonuna kadar vereceğiz." dedi.
"Sadece İstanbul" dediklerini ifade eden Kurum, el ele, gönül gönüle yaşayacakları bir İstanbul'u vatandaşlarla birlikte inşa ve ihya edeceklerini kaydetti.
Kurum, şöyle devam etti:
"CHP'li yönetimin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Tek yaptıkları laf üretmek, reklam yapmak, algı oluşturmak. Bunun dışında verdikleri vaatlerin 10'da 1'ini gerçekleştirmişler, 9 vaat yok. Milletimize söz verip, o sözlerini tutmadılar. İstanbul'u bir basamak olarak görüp, İstanbul üzerinden ikbal peşine düştüler. İstanbul'da ne depremle ne trafikle ne yeşil alanla ne de İstanbul'un genel sorunlarıyla alakalı bir irade ortaya koyamadılar. Her sorduğunuzda da bir bahane üreterek, farklı gündemler peşinde koşarak gündemi değiştirmeye çalıştılar. Algıyı başka alanlara çekmeye çalıştılar. Çünkü heybeleri boş, söyleyecek bir şeyleri yok. İstanbul'a dair yaptıkları hiçbir şey olmadığı için, depremle ilgili çalıştaydan öteye gidemedikleri için heybeleri boş. Söyleyecek hiçbir şeyleri yok. CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda yaptığı tek şey İstanbul'u unutmak oldu. 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey İstanbul oldu. İstanbul'u bitirmek, duraksatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."
Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…
- Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB'den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?
- Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak
- %45-46-47 faiz oranları aldı başını gitti! Bankalara akın etti! İşte 250.000 TL'nin bir aylık kazancı...
- Ramazan Bayramı tarihi 2024 | Ramazan Bayramı ne zaman? Nisan ayının kaçında başlayıp, bitecek?
- Dul ve Yetim maaşı alanlar 3.000 TL ikramiye alacak mı? %75-50-25 hisselere göre kim ne kadar alacak? 2024 Nisan ayı itibarıyla...
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır? İşte sınav tarihleri 2024
- Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
- Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?
- MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?
- Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...
- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları