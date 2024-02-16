İBB Başkan adayı Kurum’dan CHP’li İmamoğlu’na eleştiri: 5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu

"DEPREMLE İLGİLİ ÇALIŞTAYDAN ÖTEYE GİDEMEDİLER"

Kurum, daha sonra dernek başkanı Abdullah Özatilla ile Eyüpsultan Malatyalılar Derneğinin açılışına katıldı. Girişte dualar eşliğinde kurdele kesildi.

Burada konuşan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları hatırlatarak, "Bizim gönlümüz, kalbimiz her zaman Malatya'mızla, Malatyalılarla birlikte atacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olsak bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için orada yapılması gereken mücadeleyi emin olun sonuna kadar vereceğiz." dedi.

"Sadece İstanbul" dediklerini ifade eden Kurum, el ele, gönül gönüle yaşayacakları bir İstanbul'u vatandaşlarla birlikte inşa ve ihya edeceklerini kaydetti.