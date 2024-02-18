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Başkan Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi sürüyor! Yoğun haftada ilk durak Afyonkarahisar! İşte bu haftaki AK Parti mitingleri...

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Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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Başkan Erdoğan’ın yerel seçim mesaisi sürüyor! Yoğun haftada ilk durak Afyonkarahisar! İşte bu haftaki AK Parti mitingleri...

31 Mart yerel seçimleri öncesi hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de miting programları tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir haftayı geride bırakan Başkan Erdoğan yeni haftada da çok sayıda ilde vatandaşlarla buluşacak. İşte Başkan Erdoğan'ın yeni haftadaki programı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt dışındaki temaslarının ardından yurda dönerek 31 Mart yerel seçimleri öncesi Karadeniz turuna çıkarak AK Parti'nin farklı illerdeki miting programlarına katıldı.

YOĞUN TEMPO SONRASI İSTANBUL'A DÖNDÜ

Başkan Erdoğan Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon'da düzenlenen miting programlarına katılmasının ardından İstanbul'a döndü. Bugün dinlenecek olan Başkan Erdoğan'ı yeni haftada da yoğun bir miting programı bekliyor.

YENİ HAFTADA İLK DURAK AFYONKARAHİSAR

Hafta içerisinde 31 Mart yerel seçimlerine giden yolda yeniden sahaya inecek olan Başkan Erdoğan çarşamba günü Afyonkarahisar'a gidecek. Burada vatandaşlara seslenecek olan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verecek.

DENİZLİ VE BALIKESİR'DE ERDOĞAN HEYECANI

Afyonkarahisar mitingi sonrası Başkan Erdoğan perşembe günü Denizli ve cuma günü Balıkesir'e geçecek. Burada da mitingler düzenleyecek Başkan Erdoğan hafta sonunu da boş geçirmeyecek.

CUMARTESİ BURSA, PAZAR ADANA

A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın aktardığı bilgiye göre Başkan Erdoğan cumartesi günü Bursa'da, pazar günü ise Adana'da miting programına katılacak.

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

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