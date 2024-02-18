Başkan Erdoğan’ın yerel seçim mesaisi sürüyor! Yoğun haftada ilk durak Afyonkarahisar! İşte bu haftaki AK Parti mitingleri...

DENİZLİ VE BALIKESİR'DE ERDOĞAN HEYECANI

Afyonkarahisar mitingi sonrası Başkan Erdoğan perşembe günü Denizli ve cuma günü Balıkesir'e geçecek. Burada da mitingler düzenleyecek Başkan Erdoğan hafta sonunu da boş geçirmeyecek.