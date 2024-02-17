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MHP'den İstanbul için hazırlanan video viral oldu! "Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"

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Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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MHP’den İstanbul için hazırlanan video viral oldu! Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son

Türkiye, yerel seçimlere adım adım ilerlerken partiler ise sosyal medya hesaplarından tanıtım videolarını paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video viral oldu. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı. Paylaşılan videoya ise Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan destek geldi.

Türkiye, yerel seçimlere adım adım ilerlerken partiler ise sosyal medya hesaplarından tanıtım videolarını paylaşmayı sürdürüyor.

MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video yoğun ilgi gördü.

"ALGI VE SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNE SON"
31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.



Video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.



MURAT KURUM DESTEK VERDİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek verdi.

Kurum alıntıladığı videoya, "Birliğin gücüyle... Hep birlikte…" ifadelerine yer verdi.

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