TCG Anadolu’dan sonra yeni hamle! Yerli uçak gemisi geliyor | Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Ayrıca bir de fırlatma rampası yapılıyor. Bu da çok önemli. Kaan, 5. Nesil uçaklar, F-16'lar ve elimizdeki tüm savaş uçaklarını da bu gemiye indirip kaldıracağız. Ama şu bir gerçek ki KAAN'ın iki versiyonu daha var. Sadece pistten kalkan değil, aynı zamanda uçak gemisine inip kalkabilen ve dikey imiş kalkış yapabilen varyasyonlar üzerine de çalışıyorlar. Savaş uçaklarının inebileceği bir gemiden bahsediyoruz. Dünyada çok az bulunan bir deniz aracı. Bu geminin her şeyi avantajlı.