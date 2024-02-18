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TCG Anadolu’dan sonra yeni hamle! Yerli uçak gemisi geliyor | Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

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Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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TCG Anadolu’dan sonra yeni hamle! Yerli uçak gemisi geliyor | Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinde attığı adımlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. 2002'de savunma sanayii alanında 56 firma faaliyet gösterirken, 21 yılda bu sayı 2 bini aştı. Türkiye, savunma sanayiinde adeta şaha kalktı.TCG Anadolu'nun ardından yeni yerli ve milli uçak gemisi için tasarım faaliyetlerine başlandı. Uzman isim A Haberde değerlendirdi.

Türk savunma sanayii, yerli ve milli projelere hız verdi.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayisi adeta şaha kalktı.

TCG Anadolu'nun ardından yeni yerli ve milli uçak gemisi için tasarım faaliyetlerine başlandı. Uzman isim A Haberde değerlendirdi.

Dr. Eray Güçlüler- Emekli Kurmay Albay'ın açıklamaları şöyle; "TCG Anadolu'dan sonra TCG Rumeli'nin muhtemelen bir uçak gemisi olarak yapılacağını söylemiştik. Nihayet Savunma Sanayii Başkanlığımız bunun tasarımını çalışıyorlar. İngiliz Kraliçesi Elizabeth gemisine benzer. Ben diğerlerine baktım. Hakikaten bunun gibi değil. Bundan yaklaşık 50 metre daha büyük. İngiliz tasarımı olan bu geminin bizim tarafımızdan özgün olarak kendi milli tasarımıza dönüştürülmesi çok önemli. Çünkü en uzun pist uzunluğu bu gemide var. Geminin tam ortasından geçiyor. Ötekiler için ayrı bir pist bölümü yapmıyorlar.

Ayrıca bir de fırlatma rampası yapılıyor. Bu da çok önemli. Kaan, 5. Nesil uçaklar, F-16'lar ve elimizdeki tüm savaş uçaklarını da bu gemiye indirip kaldıracağız. Ama şu bir gerçek ki KAAN'ın iki versiyonu daha var. Sadece pistten kalkan değil, aynı zamanda uçak gemisine inip kalkabilen ve dikey imiş kalkış yapabilen varyasyonlar üzerine de çalışıyorlar. Savaş uçaklarının inebileceği bir gemiden bahsediyoruz. Dünyada çok az bulunan bir deniz aracı. Bu geminin her şeyi avantajlı.

Bu geminin yapılmasıyla Türkiye dünyanın her hangi bir yerinde kendi milli çıkarların aykırı bir durum geliştiğinde yada milli çıkarlarını korumak için dünyanın neresinde olursa olsun. Oraya güç aktarabiliyor. Küresel güç olabilmenin birkaç şartı vardır. Bir tanesi de dünyanın herhangi bir yerine güç aktarabilme kabiliyetiniz varsa küresel güç oluyorsunuz. Bu yoksa en fazla bölgesel aktör olabiliyorsunuz.





Şimdi Türkiye bölgesel aktörlüğü artık zorluyor. Diyelim ki Somali'de bir olay oldu. Somali'nin de PKK belası var. Yada Libya'ya gönderirsiniz oraya uçak geminizi demirler. Oradaki Türk komutan yerel hükümetin koordinasyonuyla nereye operasyon yapacaksa gider yapar. Amerika nasıl yapıyorsa bizde öyle yapacağız. Düşünebiliyor musunuz bu Libya'da artık Türkiye aleyhine jeopolitik durumun veya siyasal durumun gelişebilme imkanı var mı? Tabii yok. Yoksa bu şu anlama geliyor.

Türkiye'nin milli çıkarlarını korunduğu anlamına geliyor. Mantıksız bir şekilde "Üstünde bir tane top var. Gelir iki tane F-35 gelir buna bomba atar, batırır gibi" bu tür amatör, kast, kara propaganda yorumlar yapılıyor. Lütfen inanmayın. Bunlar taşıyıcı taarruz gruplarla hareket eder.

Öte yandan tasarım faaliyetlere başlanan uçak gemisinin özellikleri şu şekilde:

Tam boy: 285 M

Genişlik: 68 M

Su Çekimi: 10.1 M

Deplasman: 60000 Ton

Hız: 25 Knots

Ana Tahrik Sistemi: COGAG

Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR

Mavi Vatan’a yeni uçak gemisi!

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