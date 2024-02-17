17 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'de 'liyakat' krizi! Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Partiyi yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı

CHP'de 'liyakat' krizi! Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Partiyi yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
ABONE OL
CHP’de ’liyakat’ krizi! Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Partiyi yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı

CHP'deki kaos yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde daha da büyümeye devam ediyor. CHP'de tüzüğü aykırı bir şekilde torpille belirlenen adayların ardından seçim krizi baş gösterdi. İstanbul'un birçok ilçesinde aday adayları baş kaldırdı. Öte yandan tekrar aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP'ye 18 Şubat'a kadar süre vererek bağımsızlık adaylık uyarısında bulunmuştu. Sarıyer Belediye Başkan adayının Mustafa Oktay Aksu olarak açıklanması parti için sert tepkilere neden olurken, aday adayları parti yönetimine yönelik bir bildiri yayınladı. Bildiride "Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir" ifadelerine yer verildi.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ

Olaylı MYK ve PM'nin ardından gerçekleşesen "Büyük İstanbul Buluşması" krizin boyutunu gösteren en somut örneklerden biri olmuştu. Özgür Özel buluşmaya katılmazken, posterleri yer aldı.

İMAMOĞLU TÜM İLLERDE YETKİ PEŞİNE DÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken, İmamoğlu ise sadece İstanbul değil tüm illerin adaylarının belirlenmesi konusunda tüm illerde yetki almak istedi.

ŞÜKRÜ GENÇ YANDAŞLARINDAN İMAMOĞLU'NA PROTESTO

Söz konusu programda Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istemişti.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA ABA ALTINDAN SOPA

CHP'de tekrar aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, protestolu açıklamasında kararı televizyondan öğrenmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na aba altından sopa göstererek bağımsız adaylık için sinyal vermişti.

18 MART'A KADAR SÜRE VERDİ

"Bu kadar hırs acaba rant hırsı mı?" diyen Şükrü Genç kararının gözden geçirilmesi için 18 Mart'a kadar da süre vermişti.

ADAY ADAYLARI KAZAN KALDIRDI

Tüm bu yaşananların ardından Sarıyer Belediye Başkan adayının Mustafa Oktay Aksu olarak açıklanması parti içinde büyük tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yürütme Kurulu (MKY) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine açık çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisinin Sarıyer'de açıkladığı belediye başkan adayına karşı, aralarında STK'ler ve mahalle birliklerinin de olduğu tepkiler karşısında ilçe belediye başkan aday adayları Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı ve Dr. Cengiz Alp'in görüşlerine yer verildi.

Bildiride, 31 Mart 2024'de yapılacak seçimlere sayılı günler kala bu açıklamayı yapmayı bir görev gördükleri belirtilerek, aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildiği hatırlatıldı.

Fotoğraftakiler CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Oktay Aksu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

"17 ADAY ADAYINDAN EN AZ OY ALANI GÖSTERDİLER"

Bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer'de 17 aday adayının ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer'de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir.

Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer'in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır.

Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA