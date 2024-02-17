17 Şubat 2024, Cumartesi
İlk işini kuran gençlere 100 bin TL'lik destek ve daha niceleri! İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıkladığı projeler | Tanıtım filmi hazırlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Ocak tarihinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıttığı Murat Kurum seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi Kurum'un 'İstanbul Vizyonu' kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:32
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