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Haberler Galeri İlk işini kuran gençlere 100 bin TL'lik destek ve daha niceleri! İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıkladığı projeler | Tanıtım filmi hazırlandı

İlk işini kuran gençlere 100 bin TL'lik destek ve daha niceleri! İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıkladığı projeler | Tanıtım filmi hazırlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Ocak tarihinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıttığı Murat Kurum seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi Kurum'un 'İstanbul Vizyonu' kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:32
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İlk işini kuran gençlere 100 bin TL’lik destek ve daha niceleri! İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’un açıkladığı projeler | Tanıtım filmi hazırlandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu' kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı.

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İlk işini kuran gençlere 100 bin TL’lik destek ve daha niceleri! İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’un açıkladığı projeler | Tanıtım filmi hazırlandı

Filmde, Kurum'un ulaştırmadan kentsel dönüşüme megakent için planladığı projeler 'Söz Verdik' sloganı ile sıralandı.

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İlk işini kuran gençlere 100 bin TL’lik destek ve daha niceleri! İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’un açıkladığı projeler | Tanıtım filmi hazırlandı

İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıkladığı projeler:

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İlk işini kuran gençlere 100 bin TL’lik destek ve daha niceleri! İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’un açıkladığı projeler | Tanıtım filmi hazırlandı

ULAŞIM PROJELERİ

Raylı sistemler iki katına çıkarılacak

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İlk işini kuran gençlere 100 bin TL’lik destek ve daha niceleri! İşte AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’un açıkladığı projeler | Tanıtım filmi hazırlandı

İki yakaya iki tünel yapılacak