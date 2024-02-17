Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum'dan CHP'li yönetime 'Don Kişot' göndermesi! "Yel değirmenlerine savaş açıyor"
Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini anlatmak için İstanbul'u karış karış gezerken vatandaşın sorunlarını da bizzat dinliyor. Kurum'un son durağı ise Sarıyer'de 4. Tesis Yönetim Zirvesi oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, CHP'li yönetime Don Kişot göndermesinde bulunarak, "Bu CHP'li yönetim tıpkı Don Kişot gibi…Biliyorsunuz, Don Kişot, gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek yel değirmenlerine savaş açıyor" dedi. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru adım adım giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, İstanbul'u karış karış gezerek İstanbullara seçim vaatlerini ve projelerini anlatırken vatandaşın sorunlarını da dinlemeyi ihmal etmiyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, son olarak Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği 'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi'ne katıldı.
"YÜKSEK AİDAT ARTIŞLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Programda konuşan Murat Kurum, "Bazı sitelerimizde fahiş oranda, neredeyse bir kira kadar aidat alınmaktadır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için sizlerle birlikte çalışacağız. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz" dedi.
"BİRÇOK SIKINTISI, BİRÇOK DERDİ, BİRÇOK SORUNU VAR"
Konuşmasının devamında İstanbul'un sorunlarına değinen Kurum, "Bu şehrin, İstanbul'un birçok sıkıntısı, birçok derdi, birçok sorunu var. Bu sorunlar ciddi sorunlar, büyük sorunlar, insanımızın, vatandaşlarımızın, İstanbulluların hayatını doğrudan etkileyen, hayatını felç eden sorunlar. Bu sorunlar, son 5 yılda, çözüm üretilemediği için, görmezden gelindiği için, sümen altı edildiği için çığ gibi büyümüş, katlanmış. İstanbulluların hayatını yaşanmaz bir hale getirmiştir. İşte İstanbul'u bu hale getirenler, bu büyük sorumsuzluğun sahibi olanlar elbette mevcut CHP'li İBB yönetimidir" dedi.
"CHP'Lİ YÖNETİM DON KİŞOT GİBİ YEL DEĞİRMENLERİNE SAVAŞ AÇIYOR"
Kurum, "Bu CHP'li yönetim tıpkı Don Kişot gibi… Biliyorsunuz, Don Kişot, gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek yel değirmenlerine savaş açıyor. İşte, mevcut yönetim de 5 yıldır aynen böyle bir zihniyetle hareket ediyor. Biz bugün sadece İstanbul'un kavgasını, İstanbul'un mücadelesini verirken; mevcut CHP'li yönetim son 5 yıldır İstanbul'un sorunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyor. İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor ama bir tek İstanbul'un kavgasını vermiyor. Biz ise ne diyoruz 'Sadece İstanbul'. Sadece İstanbul'un sorunlarıyla ilgileniyor, sadece İstanbul'un meselelerine odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.
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