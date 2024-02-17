Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum'dan CHP'li yönetime 'Don Kişot' göndermesi! "Yel değirmenlerine savaş açıyor"





"CHP'Lİ YÖNETİM DON KİŞOT GİBİ YEL DEĞİRMENLERİNE SAVAŞ AÇIYOR"

Kurum, "Bu CHP'li yönetim tıpkı Don Kişot gibi… Biliyorsunuz, Don Kişot, gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek yel değirmenlerine savaş açıyor. İşte, mevcut yönetim de 5 yıldır aynen böyle bir zihniyetle hareket ediyor. Biz bugün sadece İstanbul'un kavgasını, İstanbul'un mücadelesini verirken; mevcut CHP'li yönetim son 5 yıldır İstanbul'un sorunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyor. İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor ama bir tek İstanbul'un kavgasını vermiyor. Biz ise ne diyoruz 'Sadece İstanbul'. Sadece İstanbul'un sorunlarıyla ilgileniyor, sadece İstanbul'un meselelerine odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN