Turgut Altınok'tan kentsel dönüşüm mesajı! Keçiören'e metro müjdesi... "CHP sahte anketlerle halkı yanıltıyor"

KEÇİÖREN'İN YÜZDE 80'İNE METRO GELECEK

Altınok, metro projeleri ve elektrikli otobüslerle Ankara'nın ulaşım problemini çözeceğini açıkladı.

Havaalanı metrosunu Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Saray, Pursaklar, Altındağ, Keçiören Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık'a kadar uzatmayı planladığını ifade eden Altunok, bu sayede Keçiören'in yüzde 80'ine metro erişimi sağlayacağını söyledi.

Ulaşım problemini çözmek için elektrikli otobüslere de yatırım yapacaklarını belirten Altınok, bu sayede hem mazot giderini hem de yedek parça giderini azaltacaklarını ifade etti. Elektrikli otobüslerle Ankara'da her yere ulaşımın kolaylaşacağını ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacağını da vurguladı.

Altınok, şu anki ulaşım durumunu eleştirerek, otobüslerin tıklım tıklım olduğunu ve otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Elektrikli otobüslerle bu problemin ortadan kalkacağını ve Ankaralılar'ın daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğini savundu.