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Bakan Fidan'dan peş peşe siyasi temas! Kosovalı, Karadağlı ve İzlandalı mevkidaşlarıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2024
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Bakan Fidan’dan peş peşe siyasi temas! Kosovalı, Karadağlı ve İzlandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde siyasi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kosovalı, Karadağlı ve İzlandalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere bulunduğu Almanya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bakan Fidan temasları konferans marjında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile görüştü.

Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ve İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

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