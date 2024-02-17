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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Katliamları önlemek için her türlü gayreti göstereceğiz

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Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Katliamları önlemek için her türlü gayreti göstereceğiz

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

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