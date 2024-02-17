17 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
ABONE OL
Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği ve Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA