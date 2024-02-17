Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Katliamları önlemek için her türlü gayreti göstereceğiz

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Katliamları önlemek için her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN