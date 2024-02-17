Başkan Erdoğan önce baba ocağı Rize ardından ve Trabzon’a gidecek!

KARADENİZ ÇIKARMASI

Yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gerçekleştiren Başkan Erdoğan, seçime kadar yurt dışı ziyaretlerini sona erdirdi. Mısır ziyaretinin akabinde Karadeniz çıkarması yapan Başkan Erdoğan'ın ilk olarak Samsun, ardından Ordu ve Giresun'da halka hitap etti.