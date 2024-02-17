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Başkan Erdoğan önce baba ocağı Rize ardından ve Trabzon'a gidecek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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Başkan Erdoğan önce baba ocağı Rize ardından ve Trabzon’a gidecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'ndeki programları kapsamında bugün baba ocağı Rize ve Trabzon'da olacak.

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken AK Parti'de aday belirleme süreci tamamlandı. 31 Mart seçimlerine artık sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan miting programlarına tam gaz devam ediyor.

KARADENİZ ÇIKARMASI

Yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gerçekleştiren Başkan Erdoğan, seçime kadar yurt dışı ziyaretlerini sona erdirdi. Mısır ziyaretinin akabinde Karadeniz çıkarması yapan Başkan Erdoğan'ın ilk olarak Samsun, ardından Ordu ve Giresun'da halka hitap etti.

BAŞKAN ERDOĞAN BABA OCAĞINDA!

Başkan Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün ilk adresi baba ocağı Rize olacak. Erdoğan, saat 14.00'te 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.

SONRAKİ DURAK TRABZON!

Başkan Erdoğan, Rize programının ardından Trabzon'a gidecek, saat 16.00'da Trabzon Meydan Parkı'nda seçmene hitap edecek.

Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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