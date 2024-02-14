Murat Kurum’dan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı! İstanbul’daki sorunlara atıfta bulundu: Çilesiz İstanbul!

İSTANBUL'A MURAD VATANDAŞA HİZMET

7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, İstanbul'da var olan sorunlara değinilen kliple birlikte şu ifadelere yer verdi: