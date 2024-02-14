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Murat Kurum'dan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı! İstanbul'daki sorunlara atıfta bulundu: Çilesiz İstanbul!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Murat Kurum’dan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı! İstanbul’daki sorunlara atıfta bulundu: Çilesiz İstanbul!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel İstanbul'un sorunlarına atıfta bulunulduğu ve video klip yayınladı. Kurum, "İstanbul’a olan eşsiz aşkımızla çilesiz günler çok yakında..." başlığıyla paylaşım yaptı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine giderayak adaylar çeşitli platformlarda vaatlerini anlatıyor ve sorunlara bulanacakları çareleri paylaşıyor.

İMAMOĞLU'NA YOLUN SONU GÖZÜKTÜ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

İSTANBUL'UN MURADI GÖNÜL GÖNÜLE...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da Megakent için çözümlerini İstanbullu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.

İSTANBUL'A MURAD VATANDAŞA HİZMET

7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, İstanbul'da var olan sorunlara değinilen kliple birlikte şu ifadelere yer verdi:

BOZUK YOLLAR!

Videoda Sevgililer Günü için 4 saat öncesinden kendini hazırlayan genç, kız arkadaşına çiçek ve balon aldıktan sonra yürürken hızla yanından geçen bir otomobilin sıçrattığı çamurla ıslanıyor.

'ULAŞIM' SORUNUNA ATIFTA BULUNULDU

İETT otobüsüne binmeye çalışan genç tıka basa bir yolculuk yapıyor...

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU!

Sevgilisinin kendisini beklediği yere yürürken, başıboş köpekler tarafından kovalanıyor.

"AŞKIN ÇİLELİSİ OLUR ŞEHRİN ÇİLELİSİ OLMAZ"

Sonunda yorgun ve üzeri hırpalanmış bir şekilde sevgilisinin yanına gelen gencimiz, kız arkadaşı şaşkın ve üzgün görünse de kendisine uzatılan çiçeği görünce delikanlının cesaretine hayran kalarak ona sarılıyor.

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