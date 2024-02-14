Başkan Erdoğan İmam Şafi Türbesi’ni ziyaret etti

Ziyaret kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.