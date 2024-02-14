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Başkan Erdoğan İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Başkan Erdoğan İmam Şafi Türbesi’ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere 12 yılın ardından Mısırda kritik bir diplomasi gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile birlikte Kahire'deki İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Mısır'da temaslara devam etti.

Ziyaret kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.

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