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Başkan Erdoğan’ın Mısır ziyaret! Kahire Büyükelçisi A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 10:55
Başkan Erdoğan'ın kritik ziyareti ve Mısır halkının Türk vatandaşlara olan ilgisiyle ilgili Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Salih Mutlu Şen, “Kardeşiz yaklaşımı var. Biz de bunu olumlu buluyoruz. Şu anda Mısır'da 3 milyar dolara yaklaşan bir Türk yatırımı var. Özellikle tekstil sektöründe. Hijyen, cam, beyaz eşya sektörlerinde yatırımlarımız var.” ifadelerini kullandı.
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