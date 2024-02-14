Başkan Erdoğan’ın Mısır ziyaret! Kahire Büyükelçisi A Haber’de

Başkan Erdoğan'ın kritik ziyareti ve Mısır halkının Türk vatandaşlara olan ilgisiyle ilgili Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Salih Mutlu Şen, “Kardeşiz yaklaşımı var. Biz de bunu olumlu buluyoruz. Şu anda Mısır'da 3 milyar dolara yaklaşan bir Türk yatırımı var. Özellikle tekstil sektöründe. Hijyen, cam, beyaz eşya sektörlerinde yatırımlarımız var.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN