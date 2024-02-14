Mısır ziyaretinin perde arkası! Dengeleri değiştirecek ziyareti kodları

Başkan Erdoğan darbeler ile demlenmiş bu ülkede kendisine de darbe girişimi yapılacağından çok açık bir şekilde şüphelendi ve burada o kadar net bir tavır koydu. Zaman kendisini haklı çıkardı ve tam üç yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Şunu söyleyeyim ilk defa bir darbe girişimi bastırılırdı bu ülkede.

Bugün Kahire'deki Başkan Erdoğan kendi iradesini kendi başına temsil edebilen bir ülke olması hasebinde bir ilişki kuruldu.