Mısır ziyaretinin perde arkası! Dengeleri değiştirecek ziyareti kodları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Mısır'a yönelik yaptığı ziyaret dünya basınında geniş yankı buldu. Mısır'da gerçekleşen bu ziyarette Başkan Erdoğan kırmızı halı ile karşılandı. Dünyada ses getiren ziyaret uluslararası basında "Bölge açısından bir dönem noktası", "Tarihi el sıkışma", "İki bölgesel güç arasında büyük adım", "Kazan-kazan politikası" başlıklarıyla nitelendirildi. Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki lider resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair detayları uzman isimler A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında anlattı.
BAŞKAN ERDOĞAN 12 YILIN ARDINDAN MISIR'DA!
Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, yıllar süren gerginliğin ardından iyileşme yoluna girdi. Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmeleri, ilişkilerdeki pozitif gelişmeleri pekiştirdi. Bu yakınlaşma hem ticari hem de diplomatik alanda yeni fırsatların kapısını aralıyor. İki ülke, bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra, ekonomik iş birliği ve ticaretin artırılmasına yönelik ortak çıkarları gözeterek adımlar atıyor.
Ceyhun Bozkurt Gazeteci
Aslında Mısır'ın yaklaşımında da görüldüğü üzere iki ülkenin kendi milli çıkarları birbirleri ile bu diyaloğu kurmaya zorunlu bırakıyor. Sonuçta devletler arası diplomasi de küslük olmaz. Doğrudan devlet başkanının karşılaması hakikaten çok değerli bir durum.
Mısır'ın zorunlulukları eğer bizimle görüşmeyi zorunlu kılıyorsa Sisi'de yapmak zorunda. Türkiye Mısır ilişkilerinde ciddi başlıklar var. Savunma sanayiinde iş birliği, Doğu Akdeniz, Libya boyutu var ve birçoğunda Mısır bizim haklı olarak talep ettiğimiz durumlara varıyor.
İhsan Aktaş Araştırmacı
Bu durumu üç kademeli olarak değerlendirebiliriz. Mısır ile Türkiye'nin ilişkileri bozulduğunda her ne kadar karşı tarafta darbe bile yapılmış olsa Arap bölgesi uzmanlarından farklı düşünüyordum. Türkiye ve Mısır ilişkilerinin normal olması İhvan'ın selameti açısından da faydalı olduğu düşüncesindeydim. Diğer taraftan da büyük devletlerin kendiliğinden pozisyonları ve konumları vardır ve bu pozisyonlar geçersiz olamaz. Gerek jeopolitik meseleler gerek ticari meseleler siz ne kadar uzak durursanız durun ortadan kalkmazlar.
MISIRLA İLİŞKİLERİ ZAMANINDA NEDEN BOZDUK?
Yusuf Alabarda Savunma ve Güvenlik Strateji Uzmanı
2013'ün haziran ayında Muhammed Mursi'ye karşı darbe girişimi düzenlendi. Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde bu kadar yoğun tepki vermesinin sebebi gezi parkı ile ilgili olaylar cereyan etmiş ve sıkıntılı süreçler geçirilmiş. Başkan Erdoğan Fas gezisinden dönerken "o paçavralar AKM'den kaldırılacak" diye talimat vermiş ve Başkan Erdoğan yurt dışındayken mesajı aldık diyen tipler türemişti.
Başkan Erdoğan darbeler ile demlenmiş bu ülkede kendisine de darbe girişimi yapılacağından çok açık bir şekilde şüphelendi ve burada o kadar net bir tavır koydu. Zaman kendisini haklı çıkardı ve tam üç yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Şunu söyleyeyim ilk defa bir darbe girişimi bastırılırdı bu ülkede.
Bugün Kahire'deki Başkan Erdoğan kendi iradesini kendi başına temsil edebilen bir ülke olması hasebinde bir ilişki kuruldu.
Zafer Şahin Gazeteci
Biz geri adım atmadık. Kendi tezlerimizi ve iddiamızı ortaya koyduk arkasında durduk onlar bizim istediğimiz çizgiye geldi. 2013'ten sonraki süreçte Mısır ile ilişkiler devam etti öyle sanıldığı gibi tamamen kopuk bir durum söz konusu değildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE | 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. Bölüm tek parça, tamamını, kesintisiz, donmadan canlı seyret!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...
- EYT'siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor
- Bir anda şak diye tepetaklak olacak! Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya'da çarşı pazar karışacak!
- Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
- İBB Başkanı kim olur? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? 31 Mart 2024 Yerel Seçim anketi | %52 - %48... AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
- Şifasını görenler bırakamayacak! Zerdeçal, bal, limon... Bu reçeteyle bağışıklığınız zırh gibi olacak!
- Zamlı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemesi ne kadar oldu? Sorgulama ekranı...
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...