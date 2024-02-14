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Mısır ziyaretinin perde arkası! Dengeleri değiştirecek ziyareti kodları

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Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Mısır ziyaretinin perde arkası! Dengeleri değiştirecek ziyareti kodları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Mısır'a yönelik yaptığı ziyaret dünya basınında geniş yankı buldu. Mısır'da gerçekleşen bu ziyarette Başkan Erdoğan kırmızı halı ile karşılandı. Dünyada ses getiren ziyaret uluslararası basında "Bölge açısından bir dönem noktası", "Tarihi el sıkışma", "İki bölgesel güç arasında büyük adım", "Kazan-kazan politikası" başlıklarıyla nitelendirildi. Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki lider resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair detayları uzman isimler A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında anlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN 12 YILIN ARDINDAN MISIR'DA!

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, yıllar süren gerginliğin ardından iyileşme yoluna girdi. Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmeleri, ilişkilerdeki pozitif gelişmeleri pekiştirdi. Bu yakınlaşma hem ticari hem de diplomatik alanda yeni fırsatların kapısını aralıyor. İki ülke, bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra, ekonomik iş birliği ve ticaretin artırılmasına yönelik ortak çıkarları gözeterek adımlar atıyor.

Ceyhun Bozkurt Gazeteci

Aslında Mısır'ın yaklaşımında da görüldüğü üzere iki ülkenin kendi milli çıkarları birbirleri ile bu diyaloğu kurmaya zorunlu bırakıyor. Sonuçta devletler arası diplomasi de küslük olmaz. Doğrudan devlet başkanının karşılaması hakikaten çok değerli bir durum.

Mısır'ın zorunlulukları eğer bizimle görüşmeyi zorunlu kılıyorsa Sisi'de yapmak zorunda. Türkiye Mısır ilişkilerinde ciddi başlıklar var. Savunma sanayiinde iş birliği, Doğu Akdeniz, Libya boyutu var ve birçoğunda Mısır bizim haklı olarak talep ettiğimiz durumlara varıyor.

İhsan Aktaş Araştırmacı

Bu durumu üç kademeli olarak değerlendirebiliriz. Mısır ile Türkiye'nin ilişkileri bozulduğunda her ne kadar karşı tarafta darbe bile yapılmış olsa Arap bölgesi uzmanlarından farklı düşünüyordum. Türkiye ve Mısır ilişkilerinin normal olması İhvan'ın selameti açısından da faydalı olduğu düşüncesindeydim. Diğer taraftan da büyük devletlerin kendiliğinden pozisyonları ve konumları vardır ve bu pozisyonlar geçersiz olamaz. Gerek jeopolitik meseleler gerek ticari meseleler siz ne kadar uzak durursanız durun ortadan kalkmazlar.

Türkiye tam bağımsız devlet olmaya karar verdiğinde ABD eliyle veya NATO eliyle kurulan ilişkiler bir anda çöktü fakat Türkiye kendi gücünü tahkim edip yıkılmadığı zaman teker teker ilişkileri yeniden kuruyor ve bu durum müttefiklik ilişkilerine göre çok daha önemlidir.

MISIRLA İLİŞKİLERİ ZAMANINDA NEDEN BOZDUK?

Yusuf Alabarda Savunma ve Güvenlik Strateji Uzmanı

2013'ün haziran ayında Muhammed Mursi'ye karşı darbe girişimi düzenlendi. Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde bu kadar yoğun tepki vermesinin sebebi gezi parkı ile ilgili olaylar cereyan etmiş ve sıkıntılı süreçler geçirilmiş. Başkan Erdoğan Fas gezisinden dönerken "o paçavralar AKM'den kaldırılacak" diye talimat vermiş ve Başkan Erdoğan yurt dışındayken mesajı aldık diyen tipler türemişti.

Başkan Erdoğan darbeler ile demlenmiş bu ülkede kendisine de darbe girişimi yapılacağından çok açık bir şekilde şüphelendi ve burada o kadar net bir tavır koydu. Zaman kendisini haklı çıkardı ve tam üç yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Şunu söyleyeyim ilk defa bir darbe girişimi bastırılırdı bu ülkede.

Bugün Kahire'deki Başkan Erdoğan kendi iradesini kendi başına temsil edebilen bir ülke olması hasebinde bir ilişki kuruldu.

Zafer Şahin Gazeteci

Biz geri adım atmadık. Kendi tezlerimizi ve iddiamızı ortaya koyduk arkasında durduk onlar bizim istediğimiz çizgiye geldi. 2013'ten sonraki süreçte Mısır ile ilişkiler devam etti öyle sanıldığı gibi tamamen kopuk bir durum söz konusu değildi.

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